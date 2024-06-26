Kocaeli'de öğretmene kanlı pusu: 17 yaşındaki öğrencisi tarafından vurularak öldürüldü
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
26 Haziran 2024 11:01 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 11:14
Kocaeli’nde bir lisede müdür yardımcısı olarak görev yapan Mahir Çohaç, 17 yaşındaki öğrencisi tarafından vurularak öldürüldü. Kafasından vurulan öğretmenin görüntüleri kan dondurdu.
Kocaeli’nde Fevzi Çakmak Anadolu Lisesinde okul müdür yardımcısı olarak görev yapan Mahir Çohaç, trafikte seyir halindeyken dehşeti yaşadı. Çohaç, 17 yaşındaki öğrencisi tarafından silahla başından vurularak öldürüldü.
EVİNİN ÖNÜNDE BEKLEDİ
Mahir Çoğaç, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler sırra kadem basan öğrenciyi yakalamak için çalışma başlattı.
Şüphelinin olaydan bir saat önce Mahir Çoğaç'ın evinin yakınında beklediği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Tgrthaber.com