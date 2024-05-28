MHP Genel Başkanı Bahçeli'den önemli açıklamalar

28 May 2024 10:37 - Güncelleme : 28 May 2024 10:52

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Değerli vekil arkadaşlarım, muhterem misafirler, bu haftaki grup toplantımızın başında hepinizi selamlıyorum. Bugünkü toplantımızı takip eden vatandaşlarımıza en halisane selamlarımı iletiyorum. Türk milleti ahlak ve adaleti hem de sanat ve kültürü eklemlemiştir.

İstanbul 571 yıl önce zincirlerinden kurtulmuştur. İstanbul 571 yıl önce sevdalısı Türk milleti ile kavuşmuştur. Türk cihan hakimiyetinin ilk merkezi İstanbul'dur.

Fetihler kuşağı cihanı sarmış ve sarmalamıştır. Çağlardan biri kapanırken diğerinin kapısı açılmıştır.

Tarihi eselerin nasıl ki Türk milletinin tescil belgeleriyse fetihler de öyledir, öyle kalacaktır. Bizans hedeflerini kara bulutlar gibi İstanbul'un üzerinde dolaştıran, porje hazırlayan iç ve dış operasyon maşalarından İstanbul mutlaka korunacaktır.

İMAMOĞLU'NA SERT TEPKİ

İstanbul'un bugünkü ızdıraplı hali bizi üzmektedir. Ballı börekli Roma seyahatinden sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının müsriflikten bahsetmesine hiç kimse inanmayacaktır. Belediye bütçesini savuruyorlar müsriflik yapıyorlar.

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