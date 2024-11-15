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MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyine operasyon: PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
15 Kasım 2024 12:15 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 12:17

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyonlarda 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Sınır ötesinde kararlılıkla sürdürülen terörle mücadele kapsamında Irak'ın kuzeyine operasyonlar düzenlendi. Türk Silahlı Kuvvetleri​'nin Gara​ ve Hakurk​'taki PKK​ hedeflerini yerle bir etti. Milli Savunma Bakanlığı operasyonlarda çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyine operasyon: PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi - 1. Resim

MEHMETÇİĞİN NEFESİ TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde belirlediği 9 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek."

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Kaynak: Tgrthaber.com
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