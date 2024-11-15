MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyine operasyon: PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyonlarda 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Sınır ötesinde kararlılıkla sürdürülen terörle mücadele kapsamında Irak'ın kuzeyine operasyonlar düzenlendi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Gara ve Hakurk'taki PKK hedeflerini yerle bir etti. Milli Savunma Bakanlığı operasyonlarda çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MEHMETÇİĞİN NEFESİ TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde belirlediği 9 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek."