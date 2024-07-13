Nijerya'da korkunç olay! Okul çöktü, 21 kişi hayatını kaybetti

13 Temmuz 2024 01:50 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 01:54

Kenya’da korkunç kaza: En az 10 ölü, çok sayıda yaralı!

Kenya’da korkunç kaza: En az 10 ölü, çok sayıda yaralı!

Nijerya'nın Plateau eyaletinin başkenti Jos'taki Saint Akademi henüz belirlenemeyen sebeple çöktü.

Binada yaklaşık 200 öğrenci ve öğretmenin bulunduğunu söyleyen Okul Müdürü Daoramola Ekundayo, "Bu üzücü ve talihsiz bir olaydır. Bina çöktüğünde 3'üncü sınıf öğrencileri sınavdaydı" dedi.

Okulun enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarının ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 21’e yükseldi. Kızılhaç sözcüsü Nuruddeen Hussain Magaji yaptığı açıklamada, çeşitli hastanelere kaldırılan 69 yaralının olduğunu belirtti.

Okulun enkazında çalışmalar devam ederken, can kaybının daha da artmasından endişe ediliyor. Okulun çökme nedeni ise henüz bilinmiyor.