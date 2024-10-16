'Osmanlı tarzı' yatak can aldı! Genç kadın boğularak öldü

16 Ekim 2024 18:10 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 18:11

İngiltere'nin Durham kentinde korkunç bir olay yaşandı. 39 yaşındaki Helen Davey, "Osmanlı tarzı" olarak bilinen bir yatak mekanizmasının üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Davey'nin boğularak hayatını kaybetmesinin ardından uzmanlar, gaz pistonlu yatakların potansiyel tehlikelerine karşı vatandaşları uyardı.

Helen Davey, Seaham'da yaşayan ve güzellik uzmanlığı yapan iki çocuk annesiydi. 7 Haziran tarihinde yaşanan talihsiz bir kazada, gaz pistonlu bir yatağın düşmesi sonrası boğularak hayatını kaybetti. Olay, Crook'taki adli tıp mahkemesinde görülen duruşmada ele alındı ve Davey'nin ölümünün bir kaza sonucu olduğu belirtildi. Bölge başhekimi Jeremy Chipperfield, benzer kazaların yaşanmaması için yetkililerin gerekli tedbirleri alması gerektiğini vurguladı.

"ANNEMİ YATAĞIN ALTINDA GÖRDÜM"

Helen'in 19 yaşındaki kızı Elizabeth, annesini yatak odasında başı yatak çerçevesine sıkışmış hâlde buldu. Yaşadıklarını anlatan Elizabeth, "Annemin odasına girdiğimde kapı ardına kadar açıktı. Onu yatağın altında gördüm. Ayakları bükülmüş durumdaydı, sanki kalkmaya çalışıyormuş gibiydi" dedi. Annesini kurtarmak için yatağı kaldırmaya çalıştığını ancak yatağın çok ağır olduğunu söyleyen Elizabeth, "Yüzünde morluklar vardı ve boynunda yatağın çerçevesinin izleri belliydi" diye ekledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Davey'i kurtaramadı.

ARIZA GAZ PİSTONUNDA!

Olay sonrası yapılan incelemede, yatağın gaz pistonlarından birinin arızalı olduğu tespit edildi. Bu mekanizma, yatağın kolayca kaldırılmasını sağlarken, arızalandığında ciddi tehlikeler ortaya çıkarabiliyor. Adli tıp yetkilisi Chipperfield, "Helen, yatağın platformu aniden inince boynu yatağın çerçevesine sıkıştı ve kendisini kurtaramadı. Bir daha bu tür kazaların yaşanmaması için önlem alınmalı" dedi.

YETKİLİLERDEN OSMANLI TARZI YATAK UYARISI

Davey’nin ölümü, gaz pistonlu yatakların güvenliği konusunda endişeleri artırdı. Uzmanlar, bu yatakların mekanizmalarının düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğini belirtti. İngiltere Ticaret Bakanlığı’ndan bir yetkili, "Bu trajik olay hepimizi derinden etkiledi. Olayı dikkatle inceleyerek, gelecekte benzer olayların yaşanmaması için gereken adımları atacağız" açıklamasında bulundu.