Sıfır araçta AB yönetmeliğine erteleme! Temmuz'da yürürlüğe girecekti!

26 Haziran 2024 07:44 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 08:07

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından otomotiv sektörüne yönelik çok önemli bir karar alındı.

Karara göre Genel Güvenlik Yönetmeliği'nin uygulama tarihi 7 Temmuz 2024'ten 31 Ağustos 2024'e tarihe ertelendi.

Aylardır konuşulan ve otomotiv piyasasındaki satışları da etkileyen gelişme sonrası stokta bulunan ve önümüzdeki bir buçuk ay boyunca ithal edilecek araçlar mevcut güvenlik yönetmeliğiyle satılabilecek.

İKİNCİ EL PİYASASI OLUMSUZ ETKİLENİYORDU

Yönetmelik nedeniyle ellerindeki araç stoklarını eritmeye çalışan otomobil markaları uzun süredir kampanya düzenlerken ikinci el piyasası da bu durumdan olumsuz etkileniyordu.

Bakanlığın erteleme kararıyla kampanyaların sürmesi ve çeşitlenmesi beklenirken durum, araç almak için imkan sahibi olanlar için fırsat olarak değerlendiriliyor.

GENEL GÜVENLİK YÖNETMELİĞİ NEDİR?

GSR 2 (Genel Güvenlik Regülasyonları), sıfır araçların yeni özellikler ve donanımlar eklenerek daha güvenli hale getirilmeleri için Avrupa Birliği tarafından hayata geçirilen yeni güvenlik donanımı regülasyonu. Dünya genelinde “General Safety Regulation”, yani “Genel Güvenlik Yönetmeliği” olarak bilinen bu regülasyon kararını 2020 yılında imzalayan ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor.

Bu doğrultuda Türkiye’de üretilen veya satılan binek, hafif ticari ve ağır ticari tüm sıfır araçlarda çok daha güvenli bir sürüş deneyimi sunmak için gerekli değişikliklerin yapılmış olması gerekiyor. Bu konuya araç satıcılarının ya da aracı firmaların yanı sıra kiralama için filo araç seçimi yapan filo firmalarının da dikkat etmesi önem taşıyor.