Seren Serengil'in Milli Takım paylaşımına tepki yağdı! Köpeklere Türk bayraklı forma giydirdi
Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
03 Temmuz 2024 14:26 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 14:44
A Milli Takımımız , Avrupa Şampiyonası'nda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale çıktı. Tarihi maç yurt genelinde coşkuyla kutlandı. Ancak ünlü sunucu Seren Serengil'in sosyal medya gönderisi büyük tepki topladı.
EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda A Milli Takımımız, Avusturya ile Leipzig'de karşı karşıya geldi.
Bol tempolu maçta Merih Demiral'ın muhteşem iki golüyle Milli Takımımız, 2-1 galip gelerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Gelen bu galibiyet, ülkemizde büyük coşkuyla kutlandı.
sosyal medya yıkıldı
Ancak ünlü sunucu Seren Serengil'in yaptığı paylaşım büyük tepki aldı.
Yapay zeka ile yapılan, Milli Takım forması giymiş bir stat dolusu köpeğin fotoğrafını İnstagram hesabından paylaşan Serengil, infiale neden oldu.
KULLANICILARDAN YORUM YAĞDI
Çok sayıda kullanıcı, "Seren Serengil'in paylaşımı Türk halkına hakarettir", "Seren Serengil tutuklansın" gibi yorumlarda bulundu.
İşte o paylaşımlardan bazıları:
Kaynak: tgrthaber.com