Seren Serengil'in Milli Takım paylaşımına tepki yağdı! Köpeklere Türk bayraklı forma giydirdi

03 Temmuz 2024 14:26 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 14:44

Merih Demiral'ın 'bozkurt' işareti Alman Bakanı da rahatsız etti

Merih Demiral'ın 'bozkurt' işareti Alman Bakanı da rahatsız etti

UEFA tarafından Merih Demiral'a maç sonu yaptığı bozkurt işareti nedeniyle soruşturma başlatıldı

UEFA tarafından Merih Demiral'a maç sonu yaptığı bozkurt işareti nedeniyle soruşturma başlatıldı

Merih Demiral'dan gol sevinci açıklaması: Herhangi bir mesaj yok!

Merih Demiral'dan gol sevinci açıklaması: Herhangi bir mesaj yok!

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda A Milli Takımımız, Avusturya ile Leipzig'de karşı karşıya geldi.

Bol tempolu maçta Merih Demiral'ın muhteşem iki golüyle Milli Takımımız, 2-1 galip gelerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Gelen bu galibiyet, ülkemizde büyük coşkuyla kutlandı.

sosyal medya yıkıldı

Ancak ünlü sunucu Seren Serengil'in yaptığı paylaşım büyük tepki aldı.

Yapay zeka ile yapılan, Milli Takım forması giymiş bir stat dolusu köpeğin fotoğrafını İnstagram hesabından paylaşan Serengil, infiale neden oldu.

KULLANICILARDAN YORUM YAĞDI

Çok sayıda kullanıcı, "Seren Serengil'in paylaşımı Türk halkına hakarettir", "Seren Serengil tutuklansın" gibi yorumlarda bulundu.

İşte o paylaşımlardan bazıları: