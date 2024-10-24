Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ saldırısına sert tepki! Alçak bir saldırıdır

24 Ekim 2024 12:35 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 12:51

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'da düzenlenen BRICS Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Ankara'daki hain terör saldırısına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TUSAŞ'a saldırı alçak bir saldırıdır. Bu saldırı Türkiye'nin teröre karşı kararlılığını perçinledi" ifadelerini kullandı.

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Türkiye'nin BRICS üyeliğine dair Rusya ve NATO'dan iyi haber: Bir engel yok

Türkiye'nin BRICS üyeliğine dair Rusya ve NATO'dan iyi haber: Bir engel yok

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı​ Recep Tayyip Erdoğan​, Rusya​'da düzenlenen BRICS Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

'TÜRKİYE'NİN KARARLILIĞI PERÇİNLENDİ'

Misafirperverliği ve davetleri için değerli dostum Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin'e teşekkür ediyor, başarılı ev sahipliği dolayısıyla kendisini tebrik ediyorum. Ocak ayı itibariyle dönem başkanlığını üstlenecek Brezilyalı dostlarımıza şimdiden başarılar diliyorum.

Dün Ankara'da gerçekleştirilen hain terör eylemi nedeniyle taziyelerini ileten tüm dostlarımıza gösterdikleri dayanışma nedeniyle teşekkür ediyorum. Bu alçakça saldırı Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını daha da perçinlemiştir.

'ADİL KÜRESEL KALKINMA VE GÜVENLİK İÇİN ÇOK TARAFLILIĞIN GÜÇLENDİRİLMELİ'

Ekonomiden güvenliğe, küresel adaletsizliklerden iklim değişikliğine, her alanda etkileri hissedilen ciddi meydan okumalarla karşı karşıyayız. Zirve için belirlenen adil küresel kalkınma ve güvenlik için çok taraflılığın güçlendirilmesi temasını bu nedenle fevkalade isabetli buluyoruz. Şu noktayı incelikle vurgulamak isterim. Sosyoekonomik kırılganlıkların arttığı ve güç dengelerinin değiştiği günümüz şartlarında İkinci Dünya Savaşı sonrasının ürünü olan siyasi ve mali mekanizmalar kendilerinden bekleneni veremiyor

'İSRAİL HER TÜRLÜ SINIRI AŞTI'

Küresel bir adil düzen ve kalkınma ancak sınırlarımız ötesinde güvenin tesisi ile mümkün olabilir. Orta Doğu'da akan kan durmadıkça barış ve kalkınmadan söz edilemez. İsrail'in saldırgan tutumu her türlü sınırı çoktan aşmıştır. Filistin halkı Gazze'de soykırıma uğruyor. 21. yüzyılda yaşanan bu insanlık dramını göz ardı etmek kimseyi sorumluluktan kurtaramaz.

Filistin'i tanımayan ülkeleri bu doğrultuda adım atmaya davet ediyorum. BM nezdinde İsrail'e silah satışının durdurulmasına yönelik bir girişim başlattık. Siz dostlarımızın bu konuda vereceği desteğe güveniyorum.