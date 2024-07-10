Son dakika | YÖK duyurdu! Devlet üniversitelerinde ikinci öğretim programlarının tamamı kapatıldı
Son dakika haberi: YÖK, devlet üniversitelerinin ikinci öğretim programları ile ilgili yeni bir karar aldı. YÖK Başkanı Erol Özvar, devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programlarının tamamının kapatıldığını açıkladı.
Yükseköğretim kurulu Başkanı Erol Özvar, devlet üniversitelerinde ikinci öğretim programlarının tamamının kapatıldığını duyurdu. YÖK Başkanı Özvar ayrıca mimarlık, eczacılık, psikoloji, beslenme-diyetetik gibi bölümlerin kontenjanının azaltılacağını bildirdi.
"UYGUN PROGRAMLARA DÖNÜŞTÜRÜLECEK"
Özvar, "Bu dönem üniversitelerimizdeki program kalitesini artırmaya yönelik belki de en önemli çalışmamız devlet üniversitelerimizdeki ikinci öğretim programlarının kapatılması olmuştur. Vakıf üniversitelerinde, devlette olduğu gibi, ikinci öğretim programları yerine istihdama duyarlı ve geleceğin mesleklerine uygun programlara dönüştürülmesi temin edilecektir." dedi.
BAZI BÖLÜMLERİN KONTENJANI AZALTILACAK
Geçen sene 1308 ikinci öğretim programına yaklaşık 80 bin öğrenci yerleşmişti. Bu yıl YKS kontenjanlarında da yaklaşık bu kadar düşüş olacağı anlamına geliyor.
Mimarlık, eczacılık, psikoloji, beslenme-diyetetik ve temel bilimlere özgü bazı programlarda kontenjanları azaltma kararı da alındı.