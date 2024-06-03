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Son dakika! Erzurum'da korkutan deprem

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
03 Haziran 2024 17:16 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 17:26
Son dakika! Erzurum&#039;da korkutan deprem

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre; Erzurum'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre; Erzurum'da 3.4 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi. 

KANDİLLİ İLK VERİLERİ AÇIKLADI 

TUTLU-OLTU (ERZURUM)

03.06.2024,

17:02:50 TSİ

Büyüklük: 3.4

Derinlik: 5.0 km

Kaynak: Tgrthaber.com
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