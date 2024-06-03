Son dakika! Erzurum'da korkutan deprem
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
03 Haziran 2024 17:16 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 17:26
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre; Erzurum'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre; Erzurum'da 3.4 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi.
KANDİLLİ İLK VERİLERİ AÇIKLADI
TUTLU-OLTU (ERZURUM)
03.06.2024,
17:02:50 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 5.0 km
Kaynak: Tgrthaber.com