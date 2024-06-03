Son dakika! Erzurum'da korkutan deprem

03 Haziran 2024 17:16 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 17:26

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre; Erzurum'da 3.4 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi.

KANDİLLİ İLK VERİLERİ AÇIKLADI

TUTLU-OLTU (ERZURUM)

03.06.2024,

17:02:50 TSİ

Büyüklük: 3.4

Derinlik: 5.0 km