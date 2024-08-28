Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken sözler! "Arzulanan hedefe ulaşmamıştır"

28 Ağustos 2024 13:29 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 13:41

Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasından satır başları:

-Kentsel dönüşümü hızlandırmak için 6306 sayılı kanun Adıyaman gibi riskli şehirleri dönüştürmek konusunda ne yazık ki arzulanan hedefe ulaşmamıştır.

"ADIYAMAN DEPREMDEN SONRA KENDİNİ YALNIZ HİSSEDEN ŞEHİRLERDEN BİRİ OLMUŞTUR"

Aklı ve bilimi kullanarak afet öncesi alınan önlemler hayat kurtarırken amacından saptırılan kanun uygulamaları ve eksiklikler vatandaşlarımızın canına, malına ve bütün geleceğimize büyük zararlar vermeye yol açmıştır. Adıyaman kendini yalnız hisseden şehirlerden biri olmuştur.

Depremin üzerinden 18 ay geçmesine rağmen Adıyaman'da bizi üzen sıkıntılı görüntüleri tespit etmiş durumdayız. Hala enkazları kalkmamış istihdam sorunları çözülmemiş, çocuklarının akıbeti belli olmamış halde...

Şehir sıkıntılı durumdadır. Süreçler doğru mu işleniyor, doğru adımlar atılıyor mu? Bunları analiz etmek her birimizin sorumluluğu.

Son dakika haberinin detayları gelecek...