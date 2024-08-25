Son dakika | İsrail ordusu Lübnan'a karşı saldırı başlattı

25 Ağustos 2024 05:54 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 06:03

İsrail ordusu Lübnanlılara bölgeyi terk etme duyurusu yaptı. İsrail basını Tel Aviv'de geliş ve gidiş uçak seferlerinin durdurulduğunu duyurdu.

Ordunun sosyal medya hesabından “İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları şu anda İsrail Devleti vatandaşlarına yönelik yakın bir tehdit oluşturan Hizbullah terör örgütüne ait hedefleri vuruyor” açıklaması yayınlandı..

Devamında, “Saldırıların ardından ve IDF İç Cephe Komutanlığı'nın durum değerlendirmesine uygun olarak, İsrail'in belirli bölgelerindeki halk için hayat kurtarıcı kılavuzlar yayınlanacaktır” ifadeleri kullanıldı.