Son dakika | İsrail ordusu Lübnan'a karşı saldırı başlattı
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
25 Ağustos 2024 05:54 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 06:03
Son dakika haberi: İsrail ordusu Hizbullah'ın saldırılarına karşı Lübnan'ın güneyine saldırı başlattığını duyurdu. İsrail savaş jetleri Hizbullah'a ait mevzileri vuruyor.
İsrail ordusu Lübnanlılara bölgeyi terk etme duyurusu yaptı. İsrail basını Tel Aviv'de geliş ve gidiş uçak seferlerinin durdurulduğunu duyurdu.
Ordunun sosyal medya hesabından “İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları şu anda İsrail Devleti vatandaşlarına yönelik yakın bir tehdit oluşturan Hizbullah terör örgütüne ait hedefleri vuruyor” açıklaması yayınlandı..
Devamında, “Saldırıların ardından ve IDF İç Cephe Komutanlığı'nın durum değerlendirmesine uygun olarak, İsrail'in belirli bölgelerindeki halk için hayat kurtarıcı kılavuzlar yayınlanacaktır” ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: tgrthaber.com