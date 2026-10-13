Taklit - tağşiş yapılan gıdalar listesi güncellendi: Sucuk, baklava, peynir… Bakanlık tek tek ifşa etti

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İstanbul
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdalarda taklit ve tağşiş yapan markalara ilişkin listesini güncelledi. Listeye 6’sı sağlığı tehlikeye düşüren ürünlerden olmak üzere 35 yeni ürün eklendi.
Güncellenen listede sucuk, peynir, sirke ve baklava gibi ürünler yer aldı. İncelemelerde bazı sucuklarda kanatlı eti, baş eti ve sakatat; tulum peynirinde nişasta, baklava çeşitlerinde ise ay çekirdeği ve gıda boyası tespit edildi.
Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre, bazı piliç sucuklarda mekanik ayrılmış kanatlı eti, çiğ pide harcında kanatlı eti ve taşlık, kuşburnu sirkesinde ise gıda boyası belirlendi.
Söz konusu ürünler ve markalar, Bakanlığın guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresindeki listesinde yayımlandı.
İşte taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesi...