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Gündem
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 16:12
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 16:18

Taklit - tağşiş yapılan gıdalar listesi güncellendi: Sucuk, baklava, peynir… Bakanlık tek tek ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesinin güncel halini kamuoyuyla paylaştı. 35 yeni ürünün daha eklendiği listede sucuk, peynir, sirke ve baklava gibi ürünler yer aldı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Taklit - tağşiş yapılan gıdalar listesi güncellendi: Sucuk, baklava, peynir… Bakanlık tek tek ifşa etti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 16:12
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 16:18

, gıdalarda taklit ve tağşiş yapan markalara ilişkin listesini güncelledi. Listeye 6’sı sağlığı tehlikeye düşüren ürünlerden olmak üzere 35 yeni ürün eklendi.

HABERİN ÖZETİ

Taklit - tağşiş yapılan gıdalar listesi güncellendi: Sucuk, baklava, peynir… Bakanlık tek tek ifşa etti

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdalarda taklit ve tağşiş yapan markalara ilişkin güncellenmiş listesini yayımladı.
Listeye 6'sı sağlığı tehlikeye düşüren ürünlerden olmak üzere 35 yeni ürün eklendi.
Güncellenen listede sucuk, peynir, sirke ve baklava gibi ürünler yer aldı.
İncelemelerde bazı sucuklarda kanatlı eti, baş eti ve sakatat; tulum peynirinde nişasta, baklava çeşitlerinde ise ay çekirdeği ve gıda boyası tespit edildi.
Bazı piliç sucuklarda mekanik ayrılmış kanatlı eti, çiğ pide harcında kanatlı eti ve taşlık, kuşburnu sirkesinde ise gıda boyası belirlendi.
Söz konusu ürünler ve markalar, Bakanlığın guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresindeki listede yayımlandı.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Taklit - tağşiş yapılan gıdalar listesi güncellendi: Sucuk, baklava, peynir… Bakanlık tek tek ifşa etti

SUCUKTA KANAT ETİ, SİRKEDE GIDA BOYASI

Güncellenen listede , peynir, ve gibi ürünler yer aldı. İncelemelerde bazı sucuklarda kanatlı eti, baş eti ve sakatat; tulum peynirinde nişasta, baklava çeşitlerinde ise ay çekirdeği ve gıda boyası tespit edildi.

Taklit - tağşiş yapılan gıdalar listesi güncellendi: Sucuk, baklava, peynir… Bakanlık tek tek ifşa etti

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre, bazı piliç sucuklarda mekanik ayrılmış kanatlı eti, çiğ pide harcında kanatlı eti ve taşlık, kuşburnu sirkesinde ise gıda boyası belirlendi.

Taklit - tağşiş yapılan gıdalar listesi güncellendi: Sucuk, baklava, peynir… Bakanlık tek tek ifşa etti

BAKANLIK MARKALARI TEK TEK İFŞA ETTİ

Söz konusu ürünler ve markalar, Bakanlığın guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresindeki listesinde yayımlandı.

İşte taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesi...

Taklit - tağşiş yapılan gıdalar listesi güncellendi: Sucuk, baklava, peynir… Bakanlık tek tek ifşa etti
Taklit - tağşiş yapılan gıdalar listesi güncellendi: Sucuk, baklava, peynir… Bakanlık tek tek ifşa etti
Taklit - tağşiş yapılan gıdalar listesi güncellendi: Sucuk, baklava, peynir… Bakanlık tek tek ifşa etti
Taklit - tağşiş yapılan gıdalar listesi güncellendi: Sucuk, baklava, peynir… Bakanlık tek tek ifşa etti
Taklit - tağşiş yapılan gıdalar listesi güncellendi: Sucuk, baklava, peynir… Bakanlık tek tek ifşa etti
Taklit - tağşiş yapılan gıdalar listesi güncellendi: Sucuk, baklava, peynir… Bakanlık tek tek ifşa etti
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ETİKETLER
#sirke
#baklava
#sucuk
#Tarım ve Orman Bakanlığı
#Gıdalarda Taklit Ve Tağşiş
#Gündem
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