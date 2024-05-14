Tasarruf paketinin devamı yolda! Ünlü ekonomist Tuncay Turşucu sinyali verdi

14 May 2024 11:43 - Güncelleme : 14 May 2024 11:59

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ‘Kamuda tasarruf paketi’ maddelerini açıkladı. Atılacak adımlar sonucunda hedeflenen tasarruf miktarı ilk etapta 100 milyar TL olarak ifade edildi.

Yapılan bu açıklama sonrasında gözler ekonomistlere çevrildi. Konuyla alakalı açıklamalar yapan Finans uzmanı Tuncay Turşucu dikkat çeken ifadeler kullandı.

"ÖNEMLİ ANCAK YETERSİZ"

Tasarruf paketinin ilk adımının önemli olduğunu ancak piyasaları incelediğimizde yetersiz kalacağını söyleyen Turşucu şöyle devam etti:

"Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıklamaları önemli bir adımdır. Ancak atılan bu adım genel tabloya baktığımızda çok büyük bir etki gösteremez. Muhakkak devamının gelmesi gerekiyor. Piyasalara baktığımızda da aynı beklenti var.

Bütçe açığı çok fazla gözüküyor, atılan adımlar ise bu açıklık karşısında yetersiz kalıyor. 100 milyar TL ilk adım için önemli ancak yetersiz kalır. Bakan Bey’in de söylediğine bakacak olursak, bu tedbirler 3 sene devam edecek. Bizim düşüncemiz de 3 yıl içerisinde yeni paketlerle sürdürülebilir tasarruf modelini inşa etmektir."

"İLK PAKET DEĞİL SON PAKET DE OLMAYACAK"

Tasarruf paketinin detaylarını açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dün yaptığı konuşmada, açıklanan paketin ilk olmadığını ve son da olmayacağını ifade ederek yeni paketlerin de yolda olduğunun sinyalini verdi.

"AK Parti hükümetlerinin en önemli özelliklerinden biri mali disiplindir. 20 yıllık performansa baktığınız zaman bunu göreceksiniz. Bu bizim ilk tasarruf paketimiz değil, son paket de olmayacak. Önümüzdeki dönemde birçok adım atacağız. 3 önemli husus var. OVP'ye uygun olarak verimi artırmayı amaçlayarak tasarruf yapmayı amaçlıyoruz. Güçlü bir izleme ve raporlama olacak. Sonuncu olarak tüm kurumları kapsayacak. Ekonomik temelleri sağlamlaştırmak istiyoruz. Programı sağlamlaştırıyoruz. Tasarruf üzerinden dezenflasyona destek vereceğiz."