Ilgaz Dağı akına uğradı, yoğunluk böyle görüntülendi: Kayak tutkunları doyasıya eğleniyor

26 Ocak 2025 10:30 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 11:37

Kastamonu-Çankırı sınırında bulunan Ilgaz Dağı tatilci akınına uğradı. Yarıyıl ve hafta sonu tatilinde aileler ve çocukları kayak yapıp, kızaklarla kayıyor. Kayak merkezinin yoğunluğu havadan görüntülendi.

Kastamonu-Çankırı sınırında bulunan Ilgaz Dağı'ndaki kayak tesisleri yoğun günlerden geçiyor. Yarıyıl ve hafta sonu tatillerini fırsat bilen aileler ve çocuklar kayağın tadını çıkarıyor. Ankara, İstanbul, Kırıkkale, Karabük, Çankırı, Samsun, Sinop, Zonguldak, Bartın ve Çorum başta olmak üzere birçok ilden gelen kayak tutkunları, kayak merkezlerinde yoğunluk oluşturdu.

Bazı vatandaşlar kayak ve snowboard yaparken, çocuklar ve aileleri kızak pistlerinde doyasıya eğlendi. Vatandaşlar, sis ve karın buluştuğu manzarayı da fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi. Ilgaz Dağı'ndaki tatilci yoğunluğu dron ile havadan görüntülendi.

HER SENE ILGAZ'A GELİYORLAR

Ankara'dan tatil için geldiğini ifade eden Hakan Ökdem, “Ankara'dan hafta sonu tatilini geçirmek için ailemle geldim. Güzel bir tatil geçirdiğime inanıyorum. Ilgaz'ın doğası, havası çok güzel. Geçen yıllara karın biraz az olduğunu düşünüyorum ama eğlendik. Çok kalabalık. Tüm yurttan gelenler olmuş” dedi.

Kırıkkale'den ailesi ile birlikte geldiğini söyleyen Ruhan Akdem ise, “Kırıkkale'den ailemle geldim. Bugün sucuk partisi yaptık, telesiyeje bindik, salep keyfi, kayak yaptık. Çok keyifliydi, doğa zaten harika. Her sene Ilgaz'a geliyoruz. Herkese de tavsiye ediyorum” diye konuştu.