Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu! İşte dikkat çeken sıralama

29 Ocak 2025 09:26 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 09:52

Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi belli oldu. BDDK'nın yaptığı son güncellemeyle İstanbul zirvedeki yerini korurken bazı illerdeki mevduat artışları dikkat çekti. İşte Türkiye'nin en zengin şehirleri ve mevduatlarında yer alan para miktarları…

Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat stopaj oranlarına zam beklentisi: 2 bin liradan fazla kayıp yaşayabilirsiniz

Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat stopaj oranlarına zam beklentisi: 2 bin liradan fazla kayıp yaşayabilirsiniz

Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi son güncellemesiyle dikkat çekti. Bazı şehirlerin listede sıralaması değişti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), illerde yer alan mevduat hesaplarındaki tutarları güncelleyince Türkiye'nin en zengin şehirler listesinde bazı şehirler 7-8 kademe birden atladı.

TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN ŞEHİRLERİ

BDDK'nın 'İllere Göre Seçilmiş Bankacılık Sektörü Verileri'nden yapılan derlemeyle mevduat tutarları açısından Türkiye'nin en zengin şehirleri merak edildi. Listede ilk ve son sırası değişmedi. İşte o iller:

1. İSTANBUL

7 trilyon 304 milyar 811 milyon 308 bin TL

2. ANKARA

2 trilyon 330 milyar 44 milyon 320 bin TL

3. İZMİR

930 milyar 601 milyon 644 bin TL

4. ANTALYA

561 milyar 784 milyon 582 bin TL

5. BURSA

444 milyar 709 milyon 87 bin TL

6. KOCAELİ

342 milyar 618 milyon 365 bin TL

7. ADANA

258 milyar 502 milyon 43 bin TL

8. MUĞLA

241 milyar 661 milyon 308 bin TL

9. KONYA

229 milyar 205 milyon 450 bin TL

10. MERSİN

226 milyar 511 milyon 814 bin TL

11. GAZİANTEP

199 milyar 964 milyon 473 bin TL

12. HATAY

180 milyar 629 milyon 198 bin TL

13. KAYSERİ

163 milyar 982 milyon 519 bin TL

14. BALIKESİR

163 milyar 931 milyon 671 bin TL

15. AYDIN

159 milyar 988 milyon 755 bin TL

16. DENİZLİ

142 milyar 918 milyon 119 bin TL

17. MANİSA

140 milyar 205 milyon 841 bin TL

18. TEKİRDAĞ

137 milyar 458 milyon 658 bin TL

19. SAMSUN

120 milyar 787 milyon 183 bin TL

20. ESKİŞEHİR

115 milyar 131 milyon 140 bin TL

21. SAKARYA

97 milyar 20 milyon 327 bin TL

22. TRABZON

96 milyar 681 milyon 561 bin TL

23. DİYARBAKIR

84 milyar 58 milyon 375 bin TL

24. KAHRAMANMARAŞ

82 milyar 885 milyon 342 bin TL

25. ÇANAKKALE

72 milyar 179 milyon 966 bin TL

26. MALATYA

64 milyar 764 milyon 422 bin TL

27. AFYONKARAHİSAR

62 milyar 969 milyon 491 bin TL

28. ZONGULDAK

61 milyar 854 milyon 915 bin TL

29. ŞANLIURFA

58 milyar 532 milyon 341 bin TL

30. ORDU

58 milyar 317 milyon 185 bin TL

31. KASTAMONU

57 milyar 196 milyon 662 bin TL

32. EDİRNE

56 milyar 884 milyon 239 bin TL

33. SİVAS

54 milyar 360 milyon 644 bin TL

34. AKSARAY

50 milyar 219 milyon 620 bin TL

35. ISPARTA

49 milyar 969 milyon 407 bin TL

36. ÇORUM

47 milyar 968 milyon 293 bin TL

37. UŞAK

46 milyar 414 milyon 754 bin TL

38. ELAZIĞ

45 milyar 454 milyon 530 bin TL

39. KIRKLARELİ

44 milyar 850 milyon 414 bin TL

40. GİRESUN

42 milyar 181 milyon 129 bin TL

41. YALOVA

41 milyar 82 milyon 805 bin TL

42. KÜTAHYA

39 milyar 840 milyon 448 bin TL

43. ADIYAMAN

36 milyar 905 milyon 488 bin TL

44. NEVŞEHİR

36 milyar 724 milyon 948 bin TL

45. ERZURUM

35 milyar 354 milyon 776 bin TL

46. RİZE

33 milyar 192 milyon 866 bin TL

47. YOZGAT

32 milyar 730 milyon 928 bin TL

48. TOKAT

31 milyar 921 milyon 812 bin TL

49. VAN

30 milyar 448 milyon 398 bin TL

50. BOLU

30 milyar 50 milyon 259 bin TL

51. BURDUR

29 milyar 747 milyon 571 bin TL

52. KARAMAN

28 milyar 746 milyon 684 bin TL

53. MARDİN

28 milyar 472 milyon 369 bin TL

54. OSMANİYE

28 milyar 192 milyon 246 bin TL

55. DÜZCE

27 milyar 693 milyon 134 bin TL

56. KIRŞEHİR

27 milyar 147 milyon 539 bin TL

57. KARABÜK

25 milyar 588 milyon 384 bin TL

58. NİĞDE

25 milyar 323 milyon 563 bin TL

59. BATMAN

24 milyar 262 milyon 844 bin TL

60. AMASYA

21 milyar 770 milyon 162 bin TL

61. ERZİNCAN

20 milyar 588 milyon 51 bin TL

62. BARTIN

19 milyar 834 milyon 391 bin TL

63. SİNOP

19 milyar 539 milyon 457 bin TL

64. BİLECİK

18 milyar 679 milyon 396 bin TL

65. KIRIKKALE

18 milyar 108 milyon 774 bin TL

66. ÇANKIRI

14 milyar 731 milyon 13 bin TL

67. ARTVİN

14 milyar 418 milyon 221 bin TL

68. BİNGÖL

13 milyar 985 milyon 667 bin TL

69. KARS

13 milyar 641 milyon 859 bin TL

70. AĞRI

12 milyar 752 milyon 925 bin TL

71. IĞDIR

12 milyar 84 milyon 997 bin TL

72. ŞIRNAK

11 milyar 982 milyon 168 bin TL

73. TUNCELİ

11 milyar 548 milyon 202 bin TL

74. SİİRT

10 milyar 984 milyon 85 bin TL

75. BİTLİS

10 milyar 170 milyon 427 bin TL

76. MUŞ

9 milyar 852 milyon 325 bin TL

77. GÜMÜŞHANE

8 milyar 961 milyon 987 bin TL

78. HAKKARİ

6 milyar 723 milyon 59 bin TL

79. KİLİS

6 milyar 460 milyon 479 bin TL

80. ARDAHAN

5 milyar 651 milyon 593 bin TL

81. BAYBURT

3 milyar 999 milyon 489 bin TL