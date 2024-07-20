Ukrayna sorununda Batı rotayı Donald Trump'a kırdı: Ukrayna'yı kurtaracak kişi

20 Temmuz 2024 03:52 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 03:54

Johnson, Daily Mail gazetesi için kaleme aldığı yazıda, “Bu hafta Donald Trump ile konuştuktan sonra, onun bu durumu düzeltecek, Ukrayna'yı kurtaracak, barış getirecek ve çatışmanın yıkıcı bulaşıcılığını durduracak güce ve cesarete sahip olduğuna her zamankinden daha fazla ikna oldum” dedi.

BU DURUMA SON VERECEK

Trump’ın, suikast girişiminin ardından hâlâ sahnedeyken güvenliğin onu pasif bir şekilde uzaklaştırmasına izin vermeyerek yumruğunu yukarı kaldırdığında karakterini ortaya koyduğunu kaydeden Johnson, eski ABD Başkanının, Kiev’in yenilmesinin Washington için de bir yenilgiye dönüşeceğinin farkında olduğunu belirterek şunu dedi:

Trump'ın Ukrayna ve Batı için doğru koşullarda bu duruma bir son verebileceğine inanıyorum. Seçilmesi halinde tam olarak ne yapacağından emin olamayacağımı vurgulamak isterim.

Johnson ayrıca Ukraynalıların, “dünyadaki en etkili Rusya karşıtı güç” olduğunu savundu.