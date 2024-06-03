Hazal Kaya'nın zor anları! 'Geçmiş olsun' mesajı yağdı

03 Haziran 2024 09:06 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 09:06

Alı-Kara isimli film çekimlerine başlayan Hazal Kaya, beş fıtığı ağrısı nedeniyle zor ünler geçirdiğini belirtti. Tedaviye başlayan oyuncu, seti olmasına rağmen ağrıdan yataktan çıkamadığını belirtti.

HAZAL KAYA'NIN ZOR ANLARI

Hazal Kaya seti olmasına rağmen bel fıtığından yattığını anlattığı videoyu yayınladı. Tedavisi devam eden Hazal Kaya'ya geçmiş olsun mesajı yağdı. Sete gittiği anları da paylaşan oyuncu, "Polis oynuyorum ama mafya lideri gibi yürüyorum niye? Çünkü belim.." notunu düştü.