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TikTok fenomeni Mehmet Özdemirkol'un skandalları bitmiyor! 'Kasıla kasıla söylerim' dedi, terör suçunu itiraf etti

20-11-2024 09:05 | Güncelleme: 20-11-2024 09:18
Kaynak: Tgrthaber.com | Editör : Özge Sönmez

TikTok'ta 1.5 milyona yakın takipçisi bulunan Mehmet Özdemirkol'un adam yaralama ve hayvana kötü muamele yaptığı görüntüler büyük tepkiye neden oldu. TikTok'ta açtığı canlı yayınlarda kendini savunan Özdemirkol, son yayınında babasının terör örgütüne yataklıktan cezaevinde olduğunu itiraf etti. Ünlü fenomen, babasının terör suçundan ceza aldığını "kasıla kasıla söylerim" şeklinde itiraf etmesi herkesi şoke etti.

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