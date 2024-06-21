Bodrum'da iş insanı Kaya Sabancı'ya yumruklu saldırı yapıldı

21 Haziran 2024 01:52 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 02:07

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 71 yaşındaki iş insanı Kaya Sabancı, bir otel sahibiyle ile arasında çıkan tartışmada korumalar tarafından yumruklandı. Yaralanan Sabancı hastaneye getirilerek tedavi altına alındı.

Kaya Sabancı'nın avukatı Ömer Reşat Kayhan, yaptığı açıklamada "Bugün saat 9 sularında Kaya Bey, Mandarin'de davetli olduğu restoran açılışında Mandarin Otel ve Rezidans'ın sahibi olan Vedat Aşçı'ya selam verdikten sonra Vedat Aşçı'nın bizzat kendisi ve azmettirmesiyle darbedildi." dedi.