Gülben Ergen'den Epstein çağrısı: Dosyadaki Türkler de açıklansın

Onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan iş insanı Jeffrey Epstein'ın tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmasının ardından 7 yıl geçmesine rağmen ismiyle anılan dava gündemdeki yerini koruyor.

Davada ortaya çıkan 3 milyonu aşkın yeni belgeyle ilgili tartışmalar, olayı farklı bir boyuta taşırken sanatçı Gülben Ergen'den çok konuşulacak bir çağrı geldi.

"İSMİ GEÇEN TÜRKLERİ ÖĞRENMEK İSTİYORUZ"

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yapan Gülben Ergen, davada ismi geçen Türklerle ilgili dikkat çeken bir talepte bulundu.

Ergen, söz konusu paylaşımında "Epistein dosyasında ismi geçen Türk'leri güvenilir kaynaklardan öğrenmek istiyoruz. Dünyanın utancı #Epstein !" ifadelerini kullandı.

https://x.com/gulbenergen/status/2017887086376874303

EPSTEİN OLAYI NEDİR?

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.