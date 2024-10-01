Kadir Ezildi'nin nişanlısının türbansız halini yayınlayan Söylemezsem Olmaz'a Fırat Türkmen'den ağır sözler

01 Ekim 2024 09:29 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 09:59

Kadir Ezildi, nişanlısı Gamze Türkmen'in türbansız halinin Söylemezsem Olmaz programında yayınlanmasına tepki gösterdi. Sosyal medyada da tepkiler çığ gibi büyürken, Kadir Ezildi, hukuki yollara başvurduğunu belirtti. Gamze Türkmen'in kardeşi Fırat Türkmen de tepkisini sosyal medya üzerinden dile getirdi.

Temizlik Benim İşim ve En Hamarat Benim gibi programlarla tanınan Kadir Ezildi​, geçtiğimiz aylarda Gamze Türkmen​ ile nişanlandı. Söylemezsem Olmaz adlı programda tesettürlü olan Gamze Türkmen'in açık halini canlı yayında sansürsüz şekilde yayınlayınca büyük tepki topladı.

KADİR EZİLDİ'NİN NİŞANLISININ İZİNSİZ PAYLAŞILAN KARESİ TEPKİ TOPLADI

Paylaşılan karesi sonrası tepkiler çığ büyürken, Kadir Ezildi de sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Avukatının açıklamasını paylaşan sunucu nişanlısının ve kendisinin kişilik haklarına saldırıldığını ifade ederek dava açılacağını duyurdu. Kadir Ezildi açıklama yaparak "Gamze gayet iyi. Neler neler diyeceğim de dilimi tutmak istiyorum, ağzımın hiç ayarı yok. Neyi çekemedin acaba sen de o videoyu aile ortamından alan kişi... O kıza ne gibi bir hasetlik duydun" dedi ve ekledi: "Nişanlımın arkasındayım." dedi.

FIRAT TÜRKMEN DE SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİ

Sosyal medya hesabından ablası Gamze Türkmen'in açık halinin televizyon kanalında yayınlanmasının ardından tepki gösteren Fırat Türkmen, Eylül Öztürk'e de teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Fırat Türkmen tesettürlü bir kadının açık halinin yayınlanmasının çok büyük bir ayıp olduğunu dile getiren Fırat Türkmen, başkasının hak ve özgürlüklerine karışılmaması konusuna değindi.