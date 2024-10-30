Kenan Keloğlu: Oyunculuk Zor, Ama Tutkulu Olanlar İçin Mümkün

30 Ekim 2024 14:49 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 14:49

Türk sinemasının ve televizyon dünyasının başarılı isimlerinden Kenan Keloğlu, oyunculuk kariyerinin perde arkasını ve sektöre dair düşüncelerini anlattı. Oyuncu olmanın zorluklarından, bu mesleğin inceliklerine kadar birçok konuya değinen Keloğlu, özellikle gençlere ve bu yola çıkmak isteyenlere önemli tavsiyelerde bulundu.

Kenan Keloğlu, oyunculuğun dışarıdan göründüğü kadar kolay olmadığını ve bu mesleğin birçok zorluk barındırdığını vurguladı. “Setlerin uzun saatleri, fiziksel ve zihinsel yorgunluk, yoğun çalışma temposu… Bunlar oyunculukla birlikte gelen zorluklardan sadece birkaçı. Ama tutku ve kararlılık olduğunda bu zorluklar birer avantaja dönüşebiliyor” dedi. Keloğlu, özellikle oyunculuğa yeni adım atan gençlerin bu tempoya alışmasının zaman aldığını belirtti.

“NASIL OYUNCU OLUNUR? İYİ BİR EĞİTİM ŞART"

Keloğlu, oyuncu olma süreci hakkında da önemli bilgiler paylaştı. “Oyunculuk, sadece yetenekle değil, doğru eğitimle de beslenmesi gereken bir meslek. Eğitim, sahnede nasıl durulması gerektiğinden karakter analizine kadar birçok konuda oyuncuya yol gösterir. İyi bir eğitim, oyunculuğun temellerini doğru atmanıza ve daha sağlam bir kariyer inşa etmenize yardımcı olur” şeklinde konuştu. Keloğlu, tiyatro ve sinema okullarının yanı sıra atölyelerin de büyük katkı sağladığını belirtti.

"EĞİTİM ALMADAN OYUNCU OLMAK MÜMKÜN MÜ?"

Keloğlu, eğitim almadan oyuncu olmanın mümkün olup olmadığına dair soruları da yanıtladı. “Eğitim almadan da oyunculuk yapabilen isimler elbette var, fakat bu çok zor bir yol. Eğitim, sadece teknik becerileri değil, oyunculuğun felsefesini de öğretir. Kamera önünde nasıl hareket etmeniz gerektiğini bilmek, duygularınızı doğru yansıtmak ve sahneyi hissetmek için bir rehber gibidir. Eğitim almış olmak sizi bir adım öne taşır” ifadelerini kullandı.

Keloğlu, yeteneğin her şeyin başlangıcı olduğunu, ama bir oyuncunun kendini sürekli geliştirmesi gerektiğini vurguladı. “Bu meslek sürekli öğrenmeyi gerektiriyor. Yeni teknikler, farklı karakterler ve farklı yönetmenlerle çalışarak kendinizi geliştirmek zorundasınız” dedi.

"TUTKUNUZDAN VAZGEÇMEYİN"

Genç oyuncu adaylarına da mesaj gönderen Kenan Keloğlu, “Tutkunuzdan vazgeçmeyin. Eğer gerçekten bu işi yapmak istiyorsanız, kararlı olun ve çok çalışın. Bazen zorluklarla karşılaşabilirsiniz, ama pes etmeden ilerlemek, sizi başarıya götürecek yegane yoldur” diyerek sözlerini tamamladı.