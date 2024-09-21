Tgrt Haber
Haberler>Magazin>Metin Arolat'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! Demet Akalın'dan son veda: Çok kızgınım

Metin Arolat'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! Demet Akalın'dan son veda: Çok kızgınım

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
21 Eylül 2024 10:21 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 10:40

Şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat, sahne aldığı mekanda fenalaşarak hayatını kaybetti. Hastaneye ilk koşan şarkıcı Demet Sağıroğlu,"Yine rejim yapıyormuş. Herhalde kalbi kaldırmadı" açıklamasını yaptı. Haberi alan ünlü isimler büyük şok geçirirken, Seda Bakan, "Gerçekten mi?" diyerek yaşadığı şaşkınlığı paylaştı.

ünlü şarkıcı​ Metin Arolat Kozyatağı​'nda sahne aldığı mekanda hayatını kaybetti. 52 yaşında hayatını kaybeden Metin Arolat'ın kalp krizi​ geçirdiği ortaya çıkarken, ünlü ismin yakın arkadaşı Demet Sağıroğlu, Metin Arolat'ın diyet yaptığını ve bu sebeple kalbinin kaldıramamış olabileceğini söyledi. Ünlü isimler haberi alır almaz hastaneye koşarken, Seda Bakan, Çağla Şıkel, Demet Akalın gibi isimler de üzüntülerini dile getirdi. 

SEDA BAKAN 

"Gece 2 de öğrendiğimden beri şoktayım. Seni çok seviyorum Metin...Anneciğine kavuştun. Allah mekanını cennet etsin" dedi. 

Metin Aralot'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! Demet Akalın'dan son veda: Çok kızgınım - 1. Resim

DEMET AKALIN  

"Cok kızgınım neden gitmedin kolun uyuşunca hastaneye ahhh Metom. Yine hızlıca çekecektik hani reklamımızı. İnanamıyorum ben gittiğine…"Hırkam sizde kalmış" dedin nerden bilicekdik o hırkanın yadigar kalicagini nur içinde yat " dedi. 

Metin Aralot'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! Demet Akalın'dan son veda: Çok kızgınım - 2. Resim

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN 

Armağan Çağlayan, yakın arkadaşının ölümü sonrası büyük üzüntü yaşayan isimlerden bir oldu. Peş peşe sosyal medyada paylaşım yapan Armağan Çağlayan, "Öyle zor ki..." dedi. 

Metin Aralot'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! Demet Akalın'dan son veda: Çok kızgınım - 3. Resim

ÇAĞLA ŞIKEL 

Çağla Şıkel de sanat dünyasına girdiğinden beri birlikte çalıştığı Metin Arolat'ın ölüm haberiyle yıkıldı. Sosyal medya hesabından video yayınlayan Çağla Şıkel, "Bu kısacık videoda o kadar çok güzel yıllar var ki.." dedi. 

Metin Aralot'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! Demet Akalın'dan son veda: Çok kızgınım - 4. Resim

EDA ECE

"Ah haberi gördüm çok üzüldüm. Çok erken bir veda, üzdün bizi sevenlerin seni çok özleyecek." dedi. 

Metin Aralot'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! Demet Akalın'dan son veda: Çok kızgınım - 5. Resim

REYHAN KARACA 

Şarkıcı Reyhan Karaca, acı haberi Arolat ile fotoğrafını paylaşarak duyurdu. Karaca "Yaktın içimi Metin. Mekanın cennet olsun, inanamıyorum hala" notunu düştü.

Metin Arolat'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! Demet Akalın'dan son veda: Çok kızgınım - 6. Resim

METİN AROLAT KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ?

Şarkıcı​, reklamcı ve yönetmen Metin Arolat yaşamını yitirdi. Akşam saatlerinde Kozyatağı​'nda bulunan bir otelde sahne alan Arolat aniden fenalaşarak yere yığıldı. Kalp masajı yapılan şarkıcı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 52 yaşındaki Arolat'ın kalp krizi​ geçirdiği belirtildi. Arolat kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaynak: tgrthaber.com
kozyatağıkalp krizişarkıcı

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...