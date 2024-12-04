Müge Anlı öfkeden deliye döndü! Yayına gelmedi, başka programın başvurusunu da iptal etti: Benden önce yoktu

04 Aralık 2024 14:39 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 14:46

Müge Anlı bugün kızını aramak için başvuruda bulunan Mustafa’nın zamanında stüdyoya gelmemesine öfkelendi. Adamın, ailesinin çocuğunu aramak için başka bir programa başvuruda bulunduğunu öğrenince iptal ettirdiği ortaya çıktı. Sinirlerine hakim olamayan Müge Anlı, “Benden önce yoktu." dedi.

Müge Anlı​ kızı kaybolan Mustafa​'nın zamanında yayına gelmemesine öfkelendi. 16 yıl önce kaybolan Tutku Dilara'yı aramak için 9 yaşındaki çocuğun teyzesi ve eniştesi seferber olurken, anne ve babasının sakinliği ise dikkat çekti. 9 yaşında kaybolan Tutku'nun babası Mustafa'nın, ailesinin çocuğu aramak için başka bir yayına çıkmak için başvurduğunu öğrenince ise iptal ettirdiği ortaya çıktı.

YAYINA ZAMANINDA ÇIKMADI MÜGE ANLI KÜPLERE BİNDİ

Müge Anlı programında 16 yıl önce Samsun Terme’de kaybolan 9 yaşındaki Tutku Dilara için arama çalışmaları devam ediyor. Küçük kızın bulunması için teyzesi ve eniştesi seferber olurken, anne ve babasının hiçbir şey yapmaması dikkatlerden kaçmadı. Baba Mustafa'nın yalan ifade verdiği iddia edilirken, Müge Anlı'ya bağlanan bir yakını, Kız kaybolunca annesine Müge Anlı'ya çık, dedim diye Mustafa beni uyarmıştı. 'Bunun aklına böyle şeyler sokma, demişti." diye ifade verdi.

Mustafa yaşan ifade verdiği iddialarını reddetse de Müge Anlı, "Daha önce aile bir kanala katılmak istediğinde panikleyip elinden çatalı düşürmüşsün. Bu da mı yalan?" diye sordu. Ayrıca Mustafa'nın o kanala gitmeyip gizlice iptal ettirdiği de ortaya çıktı. Başka kanala da çıkmak istemeyen ve iptal ettiren Mustafa'ya sinirlenen Müge Anlı, "Neden bana gelmedin? Ya da başka bir kanala gitmedin, iptal ettin? Herkes her konuyu almak zorunda değil ama bu bir çocuk kaybı. Benim çocuğum kayıp diye bir kanala gitsen herkes yayını keser ve çocuğu gösterir. Bunu da bu ülkede ben başlattım. Benden önce yoktu." diyerek öfke kustu.