2026 yılına damga vurdu! Zayıflamak isteyenler için uzanarak spor yapma

Son yıllarda sağlıklı yaşam trendlerinin yükselişiyle birlikte evde spor yapma alışkanlıkları da geri dönüyor. 2026 yılına damga vuran pilates halen daha popülerliğini korurken zayıflamak isteyen kişiler için de oldukça gündeme geliyor. Pilates ek olarak artık uzanarak spor yapmak dikkat çekiyor. Bizde zayıflamak isteyenler için uzanarak spor yapmayı araştırdık. İşte detaylar…

2026 YILINA DAMGA VURDU!

Yoğun iş temposu ve uzun saatler masa başında çalışman kişiler gün içinde hareketsiz kalmak, pek çok vücut rahatsızlığına neden olur. Özellikle de kilo vermek isteyen kişilerin ortak sorunu haline geliyor. Sürekli masa başı çalışan ya da yoğun bir iş temposunda olan kişiler, genellikle de ağır egzersiz programlarını yapmak istemez. Bu sebeple de daha kolay ancak etkili hareketler yaparak kilo verme sürecinde destekleyici bir unsur arar.

2026 yılında da adeta damga olan spor egzersiz programlarına zaman ayıramayan kişiler, son dönemde oldukça popüler hal alan bu spor hareketleri sosyal medyada ve sağlıklı yaşam platformlarında oldukça popüler hal alıyor. En çok konuşulan trendlerden biri olan ‘uzanarak spor yapma’ trendi popüler hale geliyor. Üstelik bu yöntem hem kasları hem de yağ yakımını destekliyor.

Evde kolayca uygulanabilen hareketler sayesinde özellikle de karın, bel, kalça ve bacak bölgesinde sıkılaşmayı kolayca sağlar. Üstelik de spor salonuna gitmeden yapılabilir. Sizde spor salonuna gitmeden, ağır egzersizler yapmadan kolayca yapabilirsiniz. Üstelik uzanarak yapılacak olan bu spor hareketleri sizlere hareket sistemi oluşturacak.

ZAYIFLAMAK İSTEYENLER İÇİN UZANARAK SPOR YAPMA

Kilo vermek için yalnızca yüksek tempolu sporların gerekli olmayabiliyor. Vücudun düzenli şekilde hareket ettiren düşük yoğunluklu egzersizlerinde metabolizmayı hızlandırdığı iddia ediliyor. Son zamanlarda da uzanarak yapılan sporlar daha ön plana çıkıyor. Çünkü uzanarak yapılan sporlarda eklemlere fazla yük bindirme durumları meydana gelmiyor.

Eklemlere fazla yük binmeyince de her yaştan kişi içinde uygun hale geliyor. Ayrıca uzun süre hareketsiz kalan bireylerde ani ve ağır egzersizlerin yapılması sakatlık riskini de hemen oluşturuyor. Bu nedenle de kontrollü bir şekilde yapılan hareketler daha sürdürülebilir bir hal alıyor.

Özellikle de karın bölgesi uzanarak yapılan spor hareketleri buradaki kasların daha aktif hale gelmesine yardımcı oluyor. Sırt üstü uzanarak yapılan bacak kaldırma hareketleri, alt karın bölgesini de çalıştırarak yardımcı oluyor. Bunu yanı sıra köprü hareketi olarak bilinen egzersiz de kalça be bel bölgesini de güçlendirmeye yardımcı oluyor.

Düzenli kullanım yapıldığı zaman duruş bozukluklarına da oldukça iyi geliyor. Bu hareketlerin etkili olması için en az hafta da 4 kez yapılması gerekiyor. Birçok kişi ev ortamında spor yapmayı daha çok seviyor. Çünkü kolay bir şekilde yapılacak olan uzanarak spor hareketleri hem yeni başlayan hem de ağır bir spor yapmak istemeyenlerin ortak özellikleri arasında yer alıyor.