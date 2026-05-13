2026 yılında en çok tercih edilen saç rengi sarı değil artık! Saç boyasındaki yeni trend

Saç modasında meydana gelen eğişimler her yıl olduğu gibi 2026 yılında da oldukça değişkenlik göstermeye başladı. Özellikle de 2026 yılı saç trendlerinde ezberleri bozmaya geldi. Kadınların en çok tercih ettiği sarı saç rengi artık tarihe karışıyor. Çünkü sarı saç rengi 2026 yılında tahtını yeni bir trende bırakıyor. İşte detaylar…

Her dönemde olduğu gibi 2026 yılında da kıyafetten saça her yönden moda değişmeye başladı. Bizde sizin için bu haberimizde saç modasında 2026 yılında moda olan saç rengini araştırdık. Özellikle de küçükten büyüğe her kadının en çok tercih ettiği sarı saç rengi artık tarihe karışıyor diyebiliriz.

Herkesin severek kullandığı sarı saç rengi, 2026 yılında yerini başka bir renge bırakıyor. Özellikle de sosyal medyada ön plana çıkan renkler, gören herkesi kendine hayran bıraktırıyor. Son zamanlarda doğallık algısı geri dönerken bu algı da sarı saç trendi artık eski de kalıyor. Çünkü artık kuaförlerde tercih edilen saç renklerinde doğal renkleri daha bir ön plana çıkıyor.

Son zamanlarda güzellik trendlerinde ya da algılarında en dikkat çeken değişimlerden biri de abartılı işlemlerden ziyade artık daha sade ve doğal görünümler ön plana çıkmaya başladı. Bu sebeple de saç trendlerinde de değişimler oldu. Yoğun platin sarısı saçlar ve keskin geçişli renkler, artık daha yumuşak renklere yerini bıraktı.

Özellikle de sarı ve sarı tonlu saçlar gitti yerine daha bakır, tarçın, küllü sarı, bal köpüğü ve karamel gibi renklere bıraktı. Doğal güzelliğin daha ön plana çıktığı bu dönemlerde insanlar sarı ve ‘ben buradayım’ diyen renklerden daha çok sıcak kestane tonlarını benimsemeye başladı. Çünkü tarz renkler saçları daha sağlıklı göstermesiyle dikkat çekiyor.

Özellikle de 2026 yılının yaz ayı için oldukça büyük ilgi görüyorlar. Ayrıca dip boyama işlemi gibi durumlar da sarı rengine göre daha uzun bir zaman sonra yapılıyor. 2026 yılının en popüler renkleri sizleri olduğunuzdan da daha genç gösterecektir.

SAÇ BOYASINDAKİ YENİ TREND

Son yıllarda özellikle de sosyal medyada gündem olan saç boyası renkleri, doğallığı ile ön palan çıkıyor. Özellikle de artık 2026 yılı itibariyle sarı saçlar yerine, tarçın kahvesi, karamel, bal köpüğü, kestane ve küllü sarı gibi renkler saçları daha sağlıklı göstermeleriyle ön plana çıkıyor. Güneşte bile parıl parıl parlayan bu saç renkleri kişinin cilt alt tonuna göre de ayarlanabiliyor.

Herkes kendi cilt tonuna uygun boyayı saçlarına yaptırarak kendine yakıştırıyor. Hemen hemen her cilt tonuna uyan bu renkler, yoğu platin sarıları kadar sizleri yaşlı ya da kötü göstermez. Çünkü cilt alt tonuna göre ayarlanan bu renkler aksine suratınıza renk katar.

Ayrıca sarı renk kadar da dip boyanız gelmez. Bu renkler saç dibindeki saçlarla hemen hemen aynı renkte olduğundan her ay dip boyasına gitmenize de gerek kalmaz.