Altı Üstü İstanbul dizisi konusu ne? Altı Üstü İstanbul dizisi oyuncuları kim?

Altı Üstü İstanbul olarak adı değişen Adana Günlükleri dizisi için geri sayım başladı. Yaz sezonunun en iddialı projeleri arasında yer alacak olan Altı Üstü İstanbul dizisine dair detaylar merak edildi. Gençlik dizisi olarak izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Altı Üstü İstanbul dizisinin hazırlıklarının hız kesmeden devam ettiği öğrenildi. Etkileyici ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken dizinin konusu da araştırılmaya başlandı. Henüz hazırlık aşamasında olan ve çok yakında sete çıkması planlanan Altı Üstü İstanbul dizisinin oyuncuları da merak edilenler arasında yerini aldı. Yaz sezonunun iddialı gençlik dizileri arasında yer alan projenin oyuncuları da merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, Altı Üstü İstanbul dizisi konusu ne? Altı Üstü İstanbul dizisi oyuncuları kim? Altı Üstü İstanbul dizisine dair merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Altı Üstü İstanbul dizisi hakkında bilinmeyenler…

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL DİZİSİ KONUSU NE?

NTC Medya’nın yeni sezon için hazırladığı iddialı gençlik dizisi Altı Üstü İstanbul dizisinin konusu izleyiciler tarafından merak edildi. İlk olarak kod adı Adana Günlükleri şeklinde izleyici karşısına çıkması planlanan iddialı projede isim değişikliğine gidildi. Adana Günlükleri adıyla seyirciyle buluşacağı duyurulan iddialı projenin yeni adı Altı Üstü İstanbul oldu.

Son olarak Ben Leman dizisine imza atan NTC Medya’nın yeni iddialı gençlik dizisi Altı Üstü İstanbul, izleyicide büyük merak uyandırdı. Hazırlıklarına tüm hızıyla devam edilen projenin bir gençlik dizisi olarak izleyici karşısına çıkacağı duyuruldu. Yaz sezonunun iddialı dizileri arasında yer alan Altı Üstü İstanbul’un hikayesi de araştırılmaya başlandı.

Senaryosunu Yekta Torun ve Hilal Yıldız’ın kaleme aldığı Altı Üstü İstanbul dizisi gençlik temalarını ön planda tutacak. Henüz konusuna dair çok fazla bilgi bulunmayan Altı Üstü İstanbul dizisinin odağında Emir karakterini oynayacak Rahimcan Kapkap yer alacak. Dizide en büyük sevdası futbol olan Emir’in yaşadığı büyük acıyla beraber evrilen hayatı etkileyici bir dille ekrana taşınacak.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Hazırlıklarına tüm hızıyla devam edilen Altı Üstü İstanbul dizisi etkileyici hikayesinin yanı sıra güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Yapımcılığını NTC Medya’nın üstlendiği Altı Üstü İstanbul dizisinin yönetmen koltuğunda Müge Uğurlar oturuyor. Yaz sezonunda gençlik dizisi olarak izleyici karşısına çıkacak olan Altı Üstü İstanbul dizisi ATV ekranlarında reyting macerasına başlayacak.

Oyuncu kadrosu her geçen gün büyüyen projede birbirinden başarılı isimler boy gösterecek. Çekimleri İstanbul’da yapılacak olan yeni yaz dizisi güçlü oyuncu kadrosuyla sezona damga vuracak. 15 Mayıs’ta sete çıkması planlanan dizide birbirinden yetenekli birçok isim performans sergileyecek.

Rahimcan Kapkap’ın Emir, İlker Aksum’un Bayram, Öykü Gürman’ın Fahriye ve Kaan Çakır’ın Galip rolünü üstleneceği Altı Üstü İstanbul dizisinde; Sacide Taşaner ‘Pamuk’, Yüsra Geyik ‘Nihal’ ve Cem Söküt ‘Şeker İbo’ rolleriyle ekranlarda yerini alacak.