Bulaşık tabletine para vermeye son! Evde kendiniz yapın

10 Mayıs 2026
“Bulaşık tableti evde yapılır mı?” demeyin! Bulaşık tabletine para verme derdine son. Evde kolayca bulaşık tableti yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Sizde bulaşık tabletine dünyalar kadar para vermek istemiyorsanız, doğru yerdesiniz. Evde kendi kendinize bulaşık tableti yapabilirsiniz! Sizin için ev yapımı bulaşık tabletinin nasıl hazırlandığını araştırdık. Marketten bulaşık tableti alma derdine son! Evde kendi bulaşık tabletinizi kendiniz yapmanızın tam zamanı! Güvenilir bir bulaşık tableti arayışındaysanız, bu formülü mutlaka denemelisiniz. İşte ev yapımı bulaşık tableti hazırlanışı…

“Bulaşık tabletim bitti!”, “Kimyasal içerikli ürünler kullanmak istemiyorum” ve “Ev yapımı bulaşık tableti nasıl yapılır?” gibi soruların cevabını merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. Hem kolayca hazırlayabileceğiniz hem de türlü kimyasallar içermeyen ev yapımı doğal bulaşık tableti hazırlanışını sizin için araştırdık. Bu yöntemi dilerseniz evde bulaşık tabletiniz bitince dilerseniz de sürekli kullanabilirsiniz. Evde bulaşık tableti yapmak artık çok kolay!

Marketten bulaşık tableti almayı bıraktıracak muhteşem bir formülle geldik. Bulaşık tabletinden 5 kat daha ucuz ve 2 kat daha temiz ve güvenilir bulaşıklar için ev yapımı bulaşık tabletini mutlaka deneyin! Bulaşıkların güzelce yıkanması hepimiz için oldukça önemlidir. Özellikle hijyen açısından büyük önem taşıyan bulaşıklar, doğru ve temiz bir şekilde yıkanmalıdır. Elbette hemen hepimiz makineye attığımız bulaşıklar için en kaliteli ve en pahalı ürünü tercih ederiz.

Fakat markette satılan ve birbirinden farklı kimyasal içeren bulaşık tabletleri artık yerini doğal ve ev yapımı tabletlere bırakıyor. Sizde marketten bulaşık tableti almak istemiyorsanız, vereceğimiz bu formülü mutlaka denemelisiniz. Bu formül sayesinde hem bulaşık tabletine yüksek meblağlar ödemeyecek hem de doğal formüllerle sağlığınızı koruyacaksınız. Evde doğal ve ekonomik malzemelerle kendi bulaşık tabletinizi yapmanın tam zamanı! İşte ev yapımı bulaşık tableti hazırlanışı…

EVDE KENDİ BULAŞIK TABLETİNİZİ KENDİNİZ YAPIN!

Daha önce evde kendi bulaşık tabletinizi kendiniz yaptınız mı? Bulaşık tableti yerine kullanacağınız birçok alternatif seçenek bulunuyor. Özellikle bulaşık tableti kullanmak istemeyenler ya da acil bulaşık tabletine ihtiyacı olanlar için pratik bir formül ön plana çıkıyor. Sizde temizlikte doğallığa ve sağlığınıza dikkat ediyorsanız, bu formüle bir şans verebilirsiniz. İşte ev yapımı bulaşık tableti hazırlanışı…

Malzemeler;

  • Kullanmadığınız bir bu kalıbı
  • Bulaşık deterjanı
  • Karbonat
  • Bulaşık parlatıcısı

Hazırlanışı;

  • Öncelikle kullanmadığınız buz kalıbınızın her bir gözüne 1 tatlı kaşığı bulaşık deterjanı, 1 tatlı kaşığı karbonat ve üstünü geçecek kadar bulaşık parlatıcısı koyun.
  • Bu işlemi tüm kalıp dolana kadar devam ettirin.
  • Bu noktada buz kabınızın kapaklı olmasına özen gösterin. Aksi taktirde hazırladığınız tablet buzdolabından koku kapabilir.
  • Hazırladığınız buz kalıbını buzluğa atıp dondurun.
  • Doğal ve ekonomik bulaşık tabletiniz hazır.
  • Her bulaşık yıkama esnasında buzluktan çıkardığınız ev yapımı bulaşık tabletini makineye atarak çalıştırın.
