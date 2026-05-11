Çayın yanına kıyır kıyır tarif! Buram buram tarçın kokuyor

Mis gibi tarçın kokusunu sevenler ya da tarçın yemeği sevenleri bu tarafa alalım. Çünkü çayın yanına kıyır kıyır tarifiyle dikkat çeken kurabiye tarifini sizin için araştırdık. Üstelik buram buram tarçın kokusuyla sofraların yeni gözdesi olacak. İşte detaylar…

ÇAYIN YANINA KIYIR KIYIR TARİF!

Çayın yanına kıyır kıyır tarifiyle dikkat çeken kurabiyeler son zamanlarda sofraların yeni gözdesi oluyor. Özellikle de tarçın kokusuyla mutfağı saran, ağızda dağılan dokusuyla çay saatlerinin yıldızı haline geliyor. Evde pratik bir şekilde yapılan kurabiye tarifleri oldukça popüler olduğu bu zamanlarda kurabiye tarifleri de araştırılıyor.

Az malzemeyle kısa sürede hazırlanan bu lezzet, sıcak çayın yanında adeta lezzet şölenine dönüşüyor. Ev yapımı olmasıyla da tekrardan popüler hale gelen kurabiyeler yaz ve kış yenilebilmesiyle oldukça dikkat çekiyor. Tarçının iştah açan aromasıyla birleşen lezzet, yedikçe yenilmek istiyor.

Bu tarifte en önemli noktalardan biri de kıyır kıyır olması. Kurabiye ilk ısırmaya başladığınızda ağızda dağılan dokusu, onu klasik tariflerden de ayıran özelliği oluyor. Üstelik yapımıyla da oldukça kolaylık ve pratiklik sunuyor. Eğer sizde mutfakta uzun saatler geçirmek istemiyorsanız bu tarif sizlere alternatiflikte sunacaktır.

Burada kurabiyenin kıvır kıvır olmasının sebebi tereyağının oda sıcaklığında kullanılmasıdır. Ayrıca burada dikkat etmeniz gereken bir diğer önemli husus ise hamurun fazla yoğurulmamasıdır. Böylece kurabiyeler sertleşme yaşamaz yumuşak ve dağılabilen lezzetlerin ortaya çıkmasına olanak sağlar.

Kurabiye tarifi!

Malzemeler:

125 gram tereyağ

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı pudra şekeri

1 adet yumurta

1 paket vanilin

1 çay kaşığı tarçın

1 paket kabartmaz tozu

2,5 su bardağı un

Üzeri için:

Pudra şekeri

Tarçın

Hazırlanışı:

İlk olarak oda sıcaklığındaki tereyağını derin bir kaba koyun. Üzerine daha sonra sıvı yağ, yumurta ve pudra şekerini de ekleyin. Eklenen malzemeler karıştırılırken bir yandan da vanilin, tarçın ve kabartma tozunu koyun. Kontrollü bir şekilde un da ekleyerek ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edeceksiniz.

Elde edilen hamuru küçük küçük parçalara ayırarak şekil verebilirsiniz. Daha sonra hazır olan hamurlarınızı yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisinde daha önceden 170 derece de ısıtılmış fırın tepsisine koyun. Güzelce yerleştirdiğinizi düşündüğünüz kurabiyeleri daha sonra fırına atabilirsiniz. Üzerine de fırından çıktıktan sonra ilk sıcaklığı çıkınca tarçın ve pudra şekerini de kolaylıkla atabilirsiniz.

BURAM BURAM TARÇIN KOKUYOR

Adeta buram buram tarçın kokan kurabiye tarifi özellikle de çay saatlerinin yanında birebir oluyor. Sofraların en çok tercih edileni olan tarçınlı kurabiye tarifi evin her köşesine siniyor. Tarçının yoğun bir şekilde olduğu kurabiye tarifinde kıtır kıtır olması içinde tereyağı oldukça önemli bir yerde duruyor. Ayrıca tarçının tatlı krizlerini de bastırmasına yardımcı olduğu ve hoş kokusuyla iştah kontrolüne destek ihtiyacı yaptığı ifade ediliyor.