Başrollerinde Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul’un yer aldığı Çirkin dizisi yeni bölümleriyle seyirciyi ekran başına kilitliyor. Star TV ekranlarında tüm hızıyla yayınlanmaya devam eden Çirkin dizisi çok yakında sezon finali veriyor. Reytinglerdeki başarısıyla adından söz ettiren iddialı proje, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Star TV ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi izleyiciden tam puan almayı da başarıyor. Yeni bölümleriyle seyirciyi ekran başına kilitleyen Çirkin dizisinin sezon finalinin ne zaman olacağı merak ediliyor. Fenomen projenin sıkı takipçileri Çirkin dizisinin kaçıncı bölümde sezon finali vereceğini araştırıyor. Son bölümüyle izleyicide büyük bir heyecan oluşturan fenomen projenin sezon finaline dair detaylar merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Çirkin dizisi sezon finali ne zaman? Çirkin dizisi kaçıncı bölümde sezon finali verecek? Çirkin dizisinin sezon finaline dair merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Çirkin dizisinin sezon finali hakkında bilinmeyenler…

ÇİRKİN DİZİSİ SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Star TV ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen projeleri arasında yer alan Çirkin dizisi sezon finali oluyor. Yayınlandığı günden bu yana izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başaran fenomen proje yakında yayın macerasına ara veriyor. Geçtiğimiz aylarda yeni sezona bomba gibi başlayan Çirkin dizisi, kısa sürede reytinglerde büyük bir başarı yakalayarak adını duyurmuştu. Yeni sezonun sevilen dizilerinden biri haline gelen Çirkin’in sezon finali tarihi belli oldu.

Yapımını 25 Film’in, yapımcılığını Fırat Parlak ve Koray Şahin’in üstlendiği Çirkin dizisi yeni sezonda reytinglerdeki başarısıyla adından söz ettiriyor. Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak’ın oturduğu fenomen proje izleyiciden tam puan alıyor. Star TV ekranlarının yeni sezona damga vuran dizileri arasında yer alan Çirkin’in ne zaman sezon finali vereceği seyirciler tarafından araştırılıyor.

Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Çirkin dizisi, bir değişiklik olmazsa 17 Mayıs Pazar 2026 günü sezon finali veriyor. Başrollerinde Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul’un yer aldığı Çirkin, sezonu erken kapatan projeler arasında yer alıyor. Birbirinden başarılı birçok ismin bir arada bulunduğu fenomen proje diğer dizilere göre daha erken tatile çıkıyor.

ÇİRKİN DİZİSİ KAÇINCI BÖLÜMDE SEZON FİNALİ VERECEK?

Aşk, hırs ve hesaplaşmanın derinlemesine işlendiği Çirkin dizisi, yeni sezonda hem hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla sezonun iddialı projelerinden biri oluyor. Reytinglerdeki başarısıyla yeni sezonda sevilen diziler arasına adını yazdıran Çirkin, 8. bölümde sezon finali veriyor. Önümüzdeki hafta yeni bölümüyle ekranlara ara vermeye hazırlanan iddialı proje yeni bölümleriyle de seyirciyi ekran başına kilitliyor.

Pazar akşamlarına damga vuran diziler arasında yer alan Çirkin, çok yakında sezon finali vererek ekran macerasına kısa bir mola veriyor. Senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal’ın kaleme aldığı dizinin sezon finaline dair detaylar ise araştırılıyor. Aşk, hırs ve hesaplaşmanın merkezde olduğu Çirkin dizisi, sezona geç başlamasına rağmen büyük bir ilgiyle takip edilen projelerinden biri oluyor.

Geçtiğimiz akşam 7. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Çirkin dizisi yeni bölümünde sezon finali veriyor. Yeni sezonda yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan dizinin sezon finalinde neler yaşanacağı ise merakla araştırılıyor. Çirkin dizisi 17 Mayıs Pazar 2026 günü 8. bölümüyle ilk sezonu kapatıyor.