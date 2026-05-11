Demet Özdemir in Cannes kıyafeti Trendyolmilla tasarımından! Sürpriz kıyafet merak uyandırdı

Türkiye’nin lider online moda platformlarından Trendyolmilla, modadaki gücünü sınır ötesine taşımaya hazırlanıyor. Bu girişim ile markanın yeni yüzü sevilen oyuncu Demet Özdemir, Trendyolmilla’nın couture yaklaşımını yansıtan özel tasarım elbisesiyle Cannes kırmızı halısında yer alacak.

DEMET ÖZDEMİR’İN CANNES KIYAFETİ TRENDYOLMİLLA’DAN

Cannes’daki bu temsil için büyük bir heyecan duyduğunu belirten ünlü oyuncu Demet Özdemir, “Cannes’da Trendyolmilla ile birlikte olmak benim için çok heyecan verici. Provalarımızın son aşamasındayız; her detay üzerinde büyük bir özenle çalışıyoruz. Bu özel tasarımı ilk kez orada giyecek olmak ve bu güzel hazırlık sürecinin içinde yer almak çok keyifli” dedi.

Cannes’a özel tasarım süreci

Trendyolmilla, Demet Özdemir’in Cannes kırımızı halısı için tercih ettiği iki kırmızı halı görünümünü özel olarak tasarladı. Haftalar süren yoğun bir hazırlık süreci ile tasarım ekibi tarafından hazırlanan tasarımlar; güçlü siluetleri, pelerin ve tüy detayları, İtalyan krep ve saten krep kumaş kullanımıyla öne çıktı. Demet Özdemir’in stilini Trendyolmilla’nın yaratıcı vizyonuyla buluşturan bu özel tasarımlar, markanın global moda sahnesindeki tasarım iddiasını görünür kılacak.