Diyetisyen Büşra Çalışkan’dan doğum göbeğini eriten kür tarifi! Anne sütünün kalitesini de arttırıyor

Sizin de hamilelikten sonra göbeğinizi eritmek mi istiyorsunuz? O halde bu haber tamda size göre. Çünkü ünlü diyetisyen Büşra Çalışkan’dan doğum göbeğini eriten kür tarifi geldi. Üstelik emzire anneler için birebir olan bu kür tarifi, annelerin yeni gözdesi olacak. İşte detaylar…

DİYETİSYEN BÜŞRA ÇALIŞKAN’DAN DOĞUM GÖBEĞİNİ ERİTEN KÜR TARİFİ!

Sosyal medyada verdiği birbirinden güzel tariflerle dikkatleri üzerine çeken ünlü diyetisyen Büşra Çalşkan, doğum sonrası kalan göbeklerin nasıl eritilebileceğini açıkladı. Sizde doğum göbeğinizden kurtulmak istiyorsanız ünlü diyetisyen Büşra Çalışkan’ın verdiği tarifi kesinlikle yapmalısınız. Çünkü bilindiği gibi kadınların en zor kilo verdiği kısımlardan biri de doğum sonrası kilolar oluyor. Sizde göbeğinizdeki fazla yağdan kurtulmak isterseniz doğru yerdesiniz.

Gebelik ve emzirme dönemlerinde anne gereğinden fazla beslenerek aşırı kilo almadıysa doğum sonrası göbek, düzenli beslenme, spor ile birkaç ayda ya da bir yıl gibi bir sürede gider. Fakat anne gebelikte ya da sonrasında aşırı kilo aldıysa bunun nedenleri arasında ise genetik yatkınlık, sporsuz ve hareketsiz yaşam ya da normal doğum gibi nedenlerden dolayı göbeği kalabilir.

Doğumdan hemen sonra doğum sonrası göbeği gitmez. Ancak, doğum sonrası ilk emzirmeyle rahim kasılır ve toparlanma sürecine girilir. Doğumdan iki hafta sonra rahim leğen kemiği içine yerleşse de doğum öncesi boyuta gelmesi biraz zaman alır. Bu süreçte de anne vücuttaki ödemi atar ve göbeğinde de inmeler meydana gelebilir.

Kontrollü beslenen, hareketli bir yaşam süren çoğu anne için vücudunun tekrardan şekillenmeye başladığını gösterir. Bunun yanı sıra ünlü diyetisyen Büşra Çalışkan’ın önerdiği doğum sonrası göbek eriten kür dikkat çekiyor. Üstelik içindeki malzemeler süt yaparak da yeni doğum yapmış bir annenin ihtiyacını karşılıyor.

Doğum göbeğini eriten kür tarifi

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı rezene

2 dilim limon

1 tatlı kaşığı keten tohumu

1 çubuk tarçın

Hazırlanışı:

Yukarıda saydığımız bu malzemelerin hepsini 1 litre kaynar suya bırakıyoruz daha sonra 15 ya da 20 dakika demleyip tüm gün tüketilebiliyor.

ANNE SÜTÜNÜN KALİTESİNİ DE ARTTIRIYOR

Sadece doğum sonrası kalan göbekler, kadınların takıntı yaptığı şeylerden biri oluyor. Özellikle de kalan o doğum sonrası göbeği pek çok kadın için estetik bir duruş da vermiyor. Bu sebeple de anneler doğum sonrası göbekleri için doğal ürünlere yöneliyorlar. Ünlü diyetisyen Büşra Çalışkan’ın vermiş olduğu kür tarifinde bulunan ürünler anne sütüne de katkı da bulunuyor.

Bilindiği gibi rezene rahatlatıcı özelliği sayesinde insanlara sakinlik verirken bir yandan da ödem atmada oldukça başarılı bir üründür. Ayrıca emziren annelerin bile severek tükettiği rezeneler, süt oluşumunda da büyük bir fayda sağlıyor. Çünkü içerisindeki bileşenlerle sakinlik veren rezene anne sütü oluşmasında etkili olan doğal ürünlerden birisi oluyor. Diğer yandan keten tohumu da ödem atma da ve cilde iyi gelmesiyle doğal bir kolajen etkisi oluşturuyor.