Dudak kenarındaki tıkanmış gözenekleri anında açın! İşte yüzyıllık karışım

Her insanın ortak derdi olan tıkanmış gözenekler, ciltte en sık karşılaşılan sorunlardan biri oluyor. Özellikle de yüz bölgesinde sıklıkla karşılaşılan gözenekler dudak kenarında da meydana gelmesiyle hem estetik hem de görüntüsüyle insanları olumsuz etkiliyor. Bizde sizin için dudak kenarındaki tıkanmış gözenekleri anında açan yüzyıllık karışımı araştırdık.

DUDAK KENARINDAKİ TIKANMIŞ GÖZENEKLERİ ANINDA AÇIN!

Ciltte en sık karşılaşılan problemlerden biri de tıkanmış gözenekler oluyor. Özellikle de yüz bölgesinde fazlaca olan bu tıkanmış gözenekler, zamanla siyah nokta, pütürlü bir görünüm ve küçük yağ bezeleriyle kendini gösteriyor. Yıllardır bu durumdan kurtulmak isteyen kişilerde her türlü yöntemi deniyor.

Denenen bu yöntemler kimi zaman işe yarasa bile zamanla tekrardan gözeneklerin tıkanmasına neden olabiliyor. Dudak kenarındaki tıkanmış gözenekler zamanla dudak kenarında pürüzlere neden oluyor. Bu pürüzlükle birlikte kimi zaman makyaj yapılsa da güzel bir görüm elde edilmez. Ancak son dönemlerde dudak kenarlarındaki tıkanıklık için doğal yöntemler sıklıkla tercih ediliyor. Peki, dudak kenarındaki tıkanmış gözenekler neden olur?

Dudak çevresi, gün içinde en çok temas edilen bölgelerden birisi oluyor. Çünkü sürekli kullanılan rujlar, dudak ürünleri ve yağlı yiyeceklerden sonra ortaya çıkan durumlar ve yanlış cilt temizliği gibi durumlar zamanla dudak kenarında tıkanıklığına neden oluyor. Bunun yanı sıra hormon değişimleri, stres ve tabi ki düzensiz beslenme ve yetersiz su içimi gibi durumlar dudaklarda gözenek tıkanıklığına yol açabilir.

Bilindiği üzere dudak ve çevresindeki deri çok ince olduğundan güzelce temizlenmezse hemen tıkanmaya ve pürüzlü gözükmeye mecbur kalabilir. Bu sebeple burada meydana gelen tıkanıklıklar daha fark edilebilir oluyor. Özellikle de makyaj temizliği yapılmadan uygulanması, gözeneklerin yağ ve kir gibi durumlarda dolmasına neden oluyor. Bizde sizin için dudak kenarlarında meydana gelen tıkanıklıkları açmanızı sağlayacak o karışımı araştırdık. Özellikle de yüzyıllık olan karışım tüm tıkanık gözeneklere de oldukça iyi geliyor.

İŞTE YÜZYILLIK KARIŞIM

Cilt üzerinde meydana gelen tıkanmış gözeneklerden yüzyıllık karışım ile kurtulmak mümkün hale geliyor. İçerisinde bulunan maddelerle birlikte gözenekleri tıkayan kirleri ortadan kaldırıyor. Yüzyıllık karışımın temelinde bal, karbonat ve limon üçlüsü yer alıyor. Bilindiği gibi balın nemlendirme özelliği varken karbonatın da peeling özelliği bulunuyor.

Yüzyıllık karışım tarif:

Malzemeler:

1 çay kaşığı doğal bal,

Yarım çay kaşığı karbonat

Birkaç damla limon

Hazırlanışı:

Yukarıda saydığımız tüm malzemeleri küçük bir kapta karıştırın. Hazırlanan karışımı dudak çevresine nazik hareketlerle uygulayın. Ayrıca da 2 dakika boyunca masaj yapmayı da unutmayın. Daha sonra ılık suyla yıkayın.

Ancak bilindiği gibi her doğal karışımın yan etkisi olabilir. Eğer sizde bu tür yan etkide kalmak istemiyorsanız. Kolunuzda deneme yapabilirsiniz. Ayrıca dudak kenarlarının ince bir yapıda olduğunu da unutmamalısınız. Bir de dudak kenarlarına ve dudakları sert içerikli bir peeling yapmayın. Çünkü sert olan yapıda olan peelingler dudak çevresinin çizilmesine ve zarar görmesine neden olur.