El ayak üşümesi ve adet sancısı! Kadınların gizli hastalıkları

Birçok kadın, sıcaklık normalken bile ellerinin ve ayaklarının buz kestiğini hisseder. Genellikle bu durum kansızlıktandır denilerek geçiştirilir. Ancak bu durum şiddetli adet sancılarıyla birleştiğinde, vücudun hormonal ve metabolik dengesinde bir sorun olduğunun işareti olabilir. Peki el ve ayak üşümesi neden olur? El ve ayak üşümesiyle birlikte adet sancısı neyin habercisidir? İşte sağlığa dair merak edilen tüm detaylar...

Canan Okur Canan Okur
Sağlık
5 Mayıs 2026
0 Yorum
adet sancısı

Kadın sağlığında el ayak üşümesi ve regl krampları, sadece mevsimsel veya geçici rahatsızlıklar değildir. Östrojen hormonu damarlar üzerinde daraltıcı bir etkiye sahiptir. Kansızlık ve vitamin eksiklikleri gibi faktörler ise tam da bu noktada belirleyici rol oynar. Bu belirtilerin altında yatan nedenleri anlamak ise sağlık risklerini azaltmak için oldukça önemlidir. Peki el ve ayak üşümesi neden olur? Üşütünce adet sancısı olur mu? İşte detaylar…

EL AYAK ÜŞÜMESİ VE ADET SANCISI! KADINLARIN GİZLİ HASTALIKLARI

Kadınların vücudu, biyolojik yapısı sebebiyle ısı değişimlerine erkeklere göre daha hassas olur. Hormon seviyelerindeki sürekli dalgalanmalar, özellikle adet döngüsü sırasında östrojenin yükselmesine neden olur. Bu durum ise kan damarlarının daha kolay kasılmasına yol açar. Gelinen bu aşamada kanın el ve ayak gibi uç bölgelere ulaşmasını engelleyerek, sürekli bir üşüme hissine neden olur.

yeni proje 7 288

Şiddetli adet sancıları ise bazen sadece rahim kasılmasından sebep oluşmaz. Miyomlar, çikolata kisti veya pelvik enfeksiyonlar gibi gizli hastalıkların habercisi olabilir. Soğuk hava ve vücudun üşümesi, rahim kaslarını daha da gerer. Damarlar daralır ve bu da sancıların şiddetlenmesine yol açar.

t25 eli ve ayagi surekli usuy 356

Anlayacağınız el ve ayakları sürekli üşüyen kadınların adet dönemlerini daha ağrılı geçirmesi tesadüf değil. Altta yatan tiroid bezinin az çalışması veya dolaşım sorunları, hem vücut ısısını düşürür hem de adet döngüsündeki semptomları daha ağır hale getirir.

adsiz tasarim 20241116t145436105png UUJcr2gwE0yQVs6 kIYk5g

EL VE AYAK ÜŞÜMESİ NEDEN OLUR?

El ve ayakların ısınmamasının ardında pek çok farklı fiziksel ve psikolojik sorunlar olabilir. Öncelikle bu duruma sebep olan dolaşım sorunları olabilir. Kan akışının zayıf olması, oksijenin uç noktalara ulaşmasını engeller.

1876357

Ayrıca kansızlık durumu da sürekli bir el ayak üşümesine neden olan etkenler arasında yer alır. Kırmızı kan hücrelerinin eksikliği, dokuların yeterince ısınamamasına sebep olur.

İlgili Haberler

Göbek eriten 5 süper besin! Diyet listenize mutlaka ekleyin

Göbek eriten 5 süper besin! Diyet listenize mutlaka ekleyin

anne cocuk 6

Anne babalar dikkat! Çocuğunuzla sağlıklı iletişimin püf noktaları

adet sancisi dismenore 111

Diyabet hastaları da el ve ayaklarında sürekli donma hissinden şikayetçidir. Yüksek kan şekeri zamanla sinirlere ve damarlara zarar verir. Bu durum üşüme ve his kaybına yol açabilir.

stres

Yine yoğun stres altında olan kişilerde el ve ayaklarda üşüme hissi oluşabiliyor. Vücudun stres anında salgıladığı adrenalin, kanı hayati organlara yönlendirir ve ellerin soğumasına neden olur.

el aayak 6

EN SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Ayak üşümesi hamilelik belirtisi midir?

Tıbbi olarak hamilelik belirtisi olarak kabul edilmez. Fakat hormonal değişiklikler ısı hassasiyetini de artırabilir.

Adet sancısı ayaklara vurur mu?

Rahim kasılmalarını tetikleyen prostaglandinler sebebiyle ağrı belden bacaklara kadar vurabilir. Hatta ayaklara kadar da yayılabilir.

Üşümeyi engellemek için ne yenilebilir?

Demir emilimi için kırmızı et ve yumurta gibi gıdalar almak gerekiyor. Ayrıca C vitamini içeren besinlere de yer vermekte fayda var. Özellikle kış aylarında metabolizmanın daha da hızlanması için tarçın ve zencefil gibi ısıtıcı baharatlar tüketmek gerekiyor.

Önceki Haber

Kanser alarmına dikkat! Vücudunuz sinyal veriyor

Sonraki Haber

Eski Survivor şampiyonu yarışmadaki favori iki ismini açıkladı!

Facebook
Instagram
Twitter
YouTube
Mavi Kadın © 2026 - Tüm Hakları Saklıdır