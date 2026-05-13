Espiyonaj dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Espiyonaj dizisi nerede yayınlanacak?

Güçlü oyuncu kadrosu ve oyuncu kadrosuyla büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. Yapımcılığını Cemalettin Kömürcü’nün üstlendiği dizi merakla araştırılan yapımlar arasında yer alıyor. Özellikle de konusu ve oyuncularıyla dikkatleri üzerine çeken yağım, milli güvenlik ve istihbarat dünyasını anlatacak. Peki, Espiyonaj dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Espiyonaj dizisi nerede yayınlanacak? sorularını dizin için araştırdık. İşte detaylar…

ESPİYONAJ DİZİSİNİN KONUSU NE?

NetVizyon imzalı yeni dizi projesi Espiyonaj için geri sayım başladı. Şimdiden merakla takip edilen Espiyonaj dizisi, konusuyla da araştırılmaya başlandı. Milli güvenlik ve istihbarat operasyonlarını merkeze alan dizi, heyecan ve aksiyon dolu sahneleriyle dikkatleri üzerine çekecek.

Stratejik hamlelerin ve gizemli olayların anlatılacağı Espiyonaj dizisi, senaryosu ile izleyicileri ekran başına kilitleyen Espiyonaj, toplam 10 bölümden olacak. Yapımcılığını Cemal Kömürcü’nün üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise başarılı isim Onur Tan oturuyor.

ESPİYONAJ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Engin Altan Düzyatan’ın başrolü olduğu Espiyonaj dizisi, izleyiciyi derin bir casusluk ağının içine çekecek. Ünlü isim uzun bir aranın ardından ‘Go Türkiye’ mini dizisiyle izleyici karşısına çıkmıştı. Şimdilerde ise Espiyonaj dizisi ile ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.

Başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın dışında güçlü bir oyuncu kadrosu bulunan Espiyonaj dizisinin kadrosunda Yalçın Hafızoğlu, Burak Hakkı, Melis Kızılaslan ve Yavuz Bingöl gibi deneyimli isimlerde yer alıyor. Ayrıca Engin Altan Düzyatan, istihbaratçı olarak karşımıza çıkacak.

Daha önceleri Diriliş Ertuğrul ve Barbaroslar gibi tarihi yapımlarda yer alan Engin Altan Düzyatan, bu sefer istihbaratçı olarak izleyicinin karşısına çıkacak. Merakla beklenen Espiyonaj dizisi, son zamanların en dikkat çeken yapımlarından biri olacak.

ESPİYONAJ DİZİSİ NEREDE YAYINLANACAK?

Espiyonaj dizisi TRT’nin dijital platformu olan tabii’de yayınlanacak. Oyuncu kadrosu tamamlanan Espiyonaj dizisi, çekimlerine 21 Mayıs 2026 ‘da başlayacak. Milli güvenlik ve istihbarat temalı yapım, stratejik hamleler ve gizli operasyonlarla dolu bir hikayeyi izleyiciye sunacak.

Ekranların yeni dizisi olma yolunda ilerleyen Espiyonaj, 10 bölüm olarak ekranlara gelecek. Şimdiden merakla beklenen yeni yapım, Türk televizyonculuğunda yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor.