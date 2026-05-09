İbrahim Saracoğlu’ndan burun üstü gözenekleri küçülten tarif! Cildi cam gibi yapıyor

İbrahim Saraçoğlu, doğanın sunduğu güzelliklerle birlikte insanların güzelleşebileceğini hatta cilt sorunlarının da son bulduğunu ifade ediyor. Bizde sizin için burun üstünde meydana gelen gözenekler için olan tarifini araştırdık. Üstelik cildi cam gibi yapan gözenek küçülten tarif, cilt sorunlarınıza çare oluyor.

İBRAHİM SARACOĞLU’NDAN BURUN ÜSTÜ GÖZENEKLERİ KÜÇÜLTEN TARİF!

Yaz aylarının da gelmesiyle ortaya çıkan gözenekler, hemen hemen herkesin derdi oluyor. Yazın sıcak havalarında etkisiyle terleme durumları meydana gelirken yüz üzerinde bulunan gözenekler hem estetik görüntü nedeniyle hem de sağlık açısından her kişinin kurtulmak istediği cilt sorunlarından biri oluyor.

Ciltte genişleyen gözenekler özellikle de sıcak havalarda, yanlış kozmetik urun kullanımı gibi durumlarda ortaya çıkıyor. Yoğun bir makyaj yapıldığı zaman bile ortaya çıkan bu gözenekler, birçok kişinin en büyük problemlerinden biri olarak görülüyor. Özellikle de yüzde burun üstü ve dudak altında fazlaca yer alıyorlar. Cildin pürüzlü ve yorgun görünmesine neden olur.

Artık çoğu kişi cilt bakımında doğal ürünlere olan ilgi de artmış durumda. Özellikle de 2026 yılıyla birlikte kozmetik bakım ürünlerinin dışında bitkisel çözümlere yönelmeye başladı. Bizde sizin için İbrahim Saraçoğlu’nun sıklıkla söz ettiği gözenek küçültücü tarifini araştırdık. Cilt üzerinde gözeneklerin tamamen gitmediği bilinirken sadece büyümesine engel olunabiliyor.

Ancak gözenekler üzerine yapılacak olan bakım gözeneklerin azalmasına ve cildinizin daha temiz bir nefes almasına yardımcı olacak. Bilindiği üzere de sağlık üzerinde dikkat çeken kişilerden biri olan İbrahim Saraçoğlu, bulduğu tarifle cildin sıkışmasına ve nemlenmiş bir şekilde kaldığını ifade ediyor.

Kırmızı elma kabukları ve kayısı ile yapılan bu tarif, cilde tazelik ve nemlendirme özelliği taşıyor. Gözeneklerin küçülmesine yardımcı olan bu tarifle yaz ayında bile burun üstünüzün gözeneksiz olduğunu göreceksiniz. Cildin güzel görünmesine yardımcı eden bu maske ile daha parlak ve canlı bir cilde kavuşmuş oluyorsunuz.

Tarifine gelecek olursak da bu maske de iki ana etmen bulunuyor. Bunlardan biri kırmızı elma kabuğu ve kayısı. Kırmızı elmanın kabuklarını güzelce soyun daha sonra kayısıyı çekirdeğinde ayırın. İki malzemeyi daha sonra bir kaba alarak ağzı kapalı bir şekilde kaynatılarak lapa hale gelmesini bekleyin. Lapa hale gelen maskeyi soğuması için kenara koyun ve daha sonra hafta da 2 kez olacak şekilde yüzünüze uygulayın.

CİLDİ CAM GİBİ YAPIYOR

İbrahim Saraçoğlu’nun cam gibi yapan bu tarifiyle cildiniz üzerine bulunan gözenekler son bulacak. Çünkü içerisinde bulunan elma ve kayısı cilde verdikleri tazelikle birlikte cilt üzerinde bulunan gözenekleri küçültür. Ayrıca sadece bu tarifi değil bakım rutinlerinde de değişiklikler yapmalısınız. Çünkü cildiniz üzerinde yapacağınız en büyük hatalar cildinize kötü olarak yansır.

Bu sebeple yüzü aşırı sıcak suyla yıkamayın, aşırı fondöten kullanımından uzak durun, güneş koruyucu kullanmadan dışarı çıkmayın, cildinizi nemlendirmeyi unutmayın ve haftada bir peeling yapmayı unutmayın.