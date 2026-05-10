Sosyal medya bu tarifi konuşuyor! Ev yapımı kuzukulağı içeceği

Kuzukulağı içeceği son zamanların en çok konuşulan sosyal medya tarifleri arasında yer alıyor. Sosyal medyada hızla viral haline gelen bu tarifi denemek istiyorsanız, doğru yerdesiniz. Ev yapımı kuzukulağı içeceği tarifini sizin için araştırdık. İşte detaylar…

selime albayrak
10 Mayıs 2026
Son zamanların en çok konuşulan içecek tarifleri arasında kuzukulağı içeceği yer alıyor. Özellikle sosyal medyada popüler hale gelen bu içeceğin nasıl yapıldığı ise merakla araştırılıyor. Sizde sıcak havaların gelmesiyle birlikte serinletici bir tarif arayışındaysanız, kuzukulağı içeceğine mutlaka bir şans vermelisiniz. Sosyal medyada hızla viral haline gelen bu tarifi denemek istiyorsanız, doğru yerdesiniz. Ev yapımı kuzukulağı içeceği tarifini sizin için araştırdık. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarif serinletici bir alternatif olacak. Dışarıda tonlarca para verme derdine son! Hem katkısız hem de doğal kuzukulağı içeceği tarifine bayılacaksınız. İşte sosyal medyada konuşulan ev yapımı kuzukulağı içeceği…

EV YAPIMI KUZUKULAĞI İÇECEĞİ TARİFİ!

Malzemeler;

  • 5 adet büyük boy limonun kabuğu
  • 5 adet büyük boy limon
  • 1,5 su bardağı toz şeker
  • 2 paket 300 gram kuzukulağı
  • 2 su bardağı su
  • Doğal maden suyu

Hazırlanışı;

  • Öncelikle 5 adet limonun kabukların soyup bir kâseye alın.
  • Sonrasında kabuğunu soyduğunuz limonların dış zarını ayırıp güzelce doğrayın ve kâseye alın.
  • İçerisine şeker ve kuzukulağını da ekledikten sonra tatların birbirine karışması için sıka sıka güzelce yoğurun.
  • Daha sonra hazırladığınız karışımı blender yardımıyla ortalama 5 dakika boyunca su ekleyerek karıştırın.
  • Son olarak posasının karışmaması için ince bir süzgeç yardımıyla hazırladığınız karışımı süzdürün.
  • Servis için; buz koyduğunuz bardakların bir kısmına hazırladığınız içeceği diğer kısmına ise doğal maden suyu ekleyin.
  • Afiyet olsun.
