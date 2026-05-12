Tam 10 dakikada enfes tost! İçinde her şey var lezzet çok

Tam 10 dakikada hazırlayabileceğiniz enfes bir tost tarifiyle geldik. Sizde klasik tost tariflerinden sıkıldıysanız, bu tarife mutlaka bir şans verebilirsiniz. İçinde her şeyin olduğu lezzetin ise üst seviyelere çıktığı bu tost tarifine bayılacaksınız. İşte detaylar…

selime albayrak selime albayrak
Yemek Tarifleri
12 Mayıs 2026
0 Yorum
Tam 10 dakikada enfes tost! İçinde her şey var lezzet çok

Kahvaltının en pratik ve sevilen hali tost zamanı kısıtlı olanların sıklıkla tercih ettiği lezzetler arasında yer alıyor. Sizde kahvaltınızı tostla yapmayı tercih edenlerdenseniz, doğru yerdesiniz. Sizin için tam 10 dakikada hazırlayabileceğiniz enfes bir tost tarifiyle geldik. Klasik tost tariflerinden sıkıldıysanız, mutlaka bu tarife bir şans vermelisiniz. İçinde her şeyin olduğu lezzetin ise üst seviyelere çıktığı bu tost tarifine bayılacaksınız. Bol malzemesiyle hem gözünüzü hem de karnını doyuracak bu lezzet, kahvaltı sofralarınızın vazgeçilmezi olacak! İşte 10 dakikada hazırlayabileceğiniz enfes tost tarifi…

TAM 10 DAKİKADA ENFES TOST!

Tost, kısa sürede hazırlanabilen özelliği sayesinde yoğun iş temposunda çalışanların ve zamanı kısıtlı olanların en sık tercih ettiği tarifler arasında yer alıyor. Elbette birçok çeşit tost tarifi bulunuyor. Evde kısa sürede hazırlanabilen pratik tarifler arasında yer alan tost, hem doyurucu özelliği hem de lezzetiyle ön plana çıkıyor.

Tam 10 dakikada enfes tost! İçinde her şey var lezzet çok

Sizde klasik tost tariflerinden sıkıldınız mı? Sadece 10 dakikada hazırlanan bu enfes tost tarifine bayılacaksınız. Dilerseniz kahvaltıda dilerseniz ara öğünde hatta dilerseniz akşam atıştırmalığında bile tercih edebileceğiniz bu tost tarifi, vazgeçilmez lezzetlerinizden biri olacak.

Tam 10 dakikada enfes tost! İçinde her şey var lezzet çok

Özellikle yoğun tempoda çalışanlar ve hızlı bir tarif arayanların bir numaralı tercihi olan bu tost tarifini dilerseniz tavada dilerseniz tost makinesinde kolaylıkla yapabilirsiniz. İçeriğindeki bol malzemeyle hem karnınızı hem de gözünüzü doyuracak olan bu tarif, vazgeçilmeziniz olacak. Klasik tost tariflerinin yanında lezzetiyle ön plana çıkan bu tost tarifini mutlaka denemelisiniz.

İlgili Haberler

Çayın yanına kıyır kıyır tarif! Buram buram tarçın kokuyor

Çayın yanına kıyır kıyır tarif! Buram buram tarçın kokuyor

Üzeri çıtır içi yumuşacık peynir dolgulu börek tarifi 2026!

Üzeri çıtır içi yumuşacık peynir dolgulu börek tarifi 2026!

Tam 10 dakikada enfes tost! İçinde her şey var lezzet çok

Birbirinden farklı birçok tost tarifi bulunuyor. Peynirli, sucuklu ya da soslu seçeneklerinin yanında çok daha fazla malzemeyle hazırlayabileceğiniz bu tarif, tam 10 dakikada hazırlanabiliyor. İşte 10 dakikada hazırlayabileceğiniz enfes tost tarifi…

BU TOSTUN İÇİNDE HER ŞEY VAR LEZZET ÇOK!

Sade tost tariflerinin yanında bol malzemeli içerisinde her şeyin yer aldığı enfes tost tarifleri dikkat çekiyor. Sizde klasik tost tariflerinden sıkıldıysanız, bol malzemeli ve kolayca hazırlanabilen bu tarife mutlaka bir şans vermelisiniz. İşte 10 dakikada hazırlayabileceğiniz enfes tost tarifi…

Tam 10 dakikada enfes tost! İçinde her şey var lezzet çok

Malzemeler;

  • 2 dilim ekmek (tercihe göre baget, köy veya tost ekmeği)
  • 2 yemek kaşığı domates sosu
  • 3 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri
  • 4-5 dilim sucuk (ya da sosis, salam vb.)
  • 1 yemek kaşığı mısır
  • 4-5 dilim siyah zeytin
  • Yarım çay kaşığı kekik
  • Zeytinyağı/Tereyağı

Tam 10 dakikada enfes tost! İçinde her şey var lezzet çok

Hazırlanışı;

  • Ekmeklerin iç yüzeyine domates sosunuzu sürün.
  • Daha sonra üstüne kaşar, sucuk, mısır ve zeytin ekleyin.
  • Malzemelerinizi ekledikten sonra kekik serpiştirin.
  • Sonrasında ikinci ekmek dilimiyle diğer ekmeğinizin üstünü kapatın.
  • Ekmeğinizin dış yüzeye hafifçe zeytinyağı sürün.
  • Hazırladığınız ekmeği tost makinesine yerleştirin. Dilerseniz tavada da bu tarifi kolaylıkla uygulayabilirsiniz.
  • Yaklaşık 5–6 dakika içinde peynir tamamen eriyip ekmek kızarıncaya kadar tostunuzu pişirin.
  • Tam 10 dakikada hazırlayabileceğiniz enfes tost tarifiniz hazır.
  • Afiyet, şifa olsun.
Önceki Haber

Çayın yanına kıyır kıyır tarif! Buram buram tarçın kokuyor

Sonraki Haber

Gigi Hadid Makarnası tarifiyle mideniz bayram edecek! Makarnanın en güzel hali

Facebook
Instagram
Twitter
YouTube
Mavi Kadın © 2026 - Tüm Hakları Saklıdır