Topuk çatlaklarına asırlık çözüm! Bebek teni gibi yapıyor

Topuk çatlakları hemen hemen her kişinin başının yandığı konulardan biri oluyor. Üstelik hem estetik hem de zarar verici bir boyutta olabiliyor. Birçok kişinin neredeyse ortak sorunlarından biri olan topuk çatlakları, aslında basit gibi görünse de hem sağlık hem de estetik açısından büyük ölçüde önemli bir yerde duruyor. Bizde bu durumdan başı yanan kişiler içim adeta asırlık bir çözüm olan karışımı araştırdık. Üstelik teni de adeta bebek teni gibi yapıyor. İşte detaylar…

TOPUK ÇATLAKLARINA ASIRLIK ÇÖZÜM!

Topuk çatlaklarının en yaygın nedeni cilt koruluğunun oluşmasıyla meydana gelendir. Ayak tabanında bulunan deri, vücudun diğer bölgelerine göre, daha kalın olmasıyla zamanla sertleşir. Bu sertleşme zamanla çatlaklara neden olur. Ancak bunların yanın da sürekli ayakta kalmak, yanlış ayakkabı seçimi, fazla kilo ve yetersizi su tüketimiyle de meydana gelebiliyor. Ayrıca çeşitli hastalıklar da diyabet ve tiroit gibi bazı sorunlara neden olabiliyor.

Özellikle de yaz aylarında daha da can sıkıcı bir hal alıyor. Çünkü yazın giyilen açık ayakkabılarda hem estetik bir görünüm nedeniyle hem de sağlık açısından rahatsız edici bir sorun haline geliyor. Üstelik topuk çatlamaları bazen yaşamınızı da etkileyebiliyor. Hal böylelikle topuk çatlaklarına çözümler aranmaya başlıyor.

Bizde sizin için asırlık çözüm ile topuk çatlaklarına elveda diyebilirsiniz. Ancak geçmişten günümüze aktarılan en etkili yöntemlerden biri doğal yağ kullanımı ön plana çıkıyor. Özellikle de zeytinyağı, hindistancevizi yağı ve besleyici içerikler cildi derinlemesine nemlendirmesine yardımcı olur. Bu yöntemi uygulamak için gece yatmadan önce yapılacak bakımlar oldukça önemli bir hal alır.

Çünkü topuk çatlaklarında en önemli nedenlerden biri kesinlikle cildin yetersiz bir şekilde kalmasıdır. Çıplak ayakla yürümek, fazla kilolu olmak, yanlış ayakkabı kullanımı gibi birçok problemde tetiklenebiliyor. İlk başta sadece kuru ve sert gibi duran bu dorun zamanla ağrılı ve sancılı bir hastalığa neden olabilir. Bu sebeple de erkenden önlem almak her zaman işe yarayacaktır.

BEBEK TENİ GİBİ YAPIYOR

Topuk çatlaklarına en etkili çözüm kesinlikle doğal yağlar oluyor. Bu yağlar, cildi derinlemesine nemlendirirken topuklar zamanla esneklik kazanırlar. Ayrıca E vitamini kullanmak da cildi hem onarır hem de cildi yatıştırmaya oldukça yardımcı olur. Üstelik evde kolayca uygulanabilecek bu bakımlar ilk kullanımla beraber gözle görülür bir şekilde etki oluşturacak.

Geceleri yatmadan öce kesinlikle ayaklara zeytinyağı sürüp pamuklu bir çorap giyerek sabaha kadar topukların yumuşamasına yardımcı olabilirsiniz. Üstelik haftada bir iki kez yapılan bu işlemler banyolarda da kolaylıkla yapılabilir. Ayaklarınıza peeling yapmayı da unutmayın. Çünkü nemlenen bir cilt de çatlaklar oluşmaz.

Ayrıca ayaklardaki ölü derileri ponza taşı ile de peeling yapmalısınız. Çünkü ölü derilerinde de temizlenmesi gerekmektedir. Duş sonrası yumuşayan topuklara nazik hareketlerle uygulanan ponza taşı, sertleşmiş arındırır ve bakım ürünlerinin deriye kolayca inmesine yardımcı olur.