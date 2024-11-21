Wanda Nara filtreyi kaldırınca herkes İzzet Altınmeşeye’ye benzetti

İcardi ile boşanma aşamasına gelen Wanda Nara filtreyi kaldırınca İzzet Altınmeşe’ye benzetildi. Sosyal medya paylaşımlarıyla büyük tepki toplayan ve Galatasaraylı sporcu İcardi ile boşanma aşamasına gelen Wanda Nara gündemden düşmüyor. Her açıklaması ve paylaşımı olay olan Wanda Nara en son İcardi’nin servetinin yarısını istemesiyle eleştirilerin odağına gelmişti. Şimdi ise Wanda Nara’nın sosyal medyadaki filtresiz paylaşımı gündem oldu. Filtresiz haliyle İzzet Altınmeşe’ye benzetilen Wanda Nara’nın bu hali herkesi şaşırttı. Her zaman filtreli paylaşım yapan Wanda Nara’nın gerçek yüzü herkesi şok etti.

WANDA NARA FİLTREYİ KALDIRINCA HERKES İZZET ALTINMEŞEYE’YE BENZETTİ

Galatasaraylı sporcu İcardi ile sorunlar yaşayan ve artık boşanma aşamasına gelen Wanda Nara gündemden düşmüyor. Her hareketi ve paylaşımı gündem olan Wanda Nara şimdi de filtresiz paylaşımı ile gündem oldu. Herkesin üzerine birçok mizah yaptığı filtresiz paylaşımda bazı sosyal medya kullanıcıları model ve manken olan Wanda Nara’yı İzzet Altınmeşe’ye benzetti. Wanda Nara İcardi ile sorunlar yaşamaya devam ederken bu paylaşım sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Türkiye’de İcardi’nin hayranları ve sevenleri tarafından sürekli eleştiriye maruz kalan Wanda Nara İcardi’nin servetinin de yarısını istiyor. Bu durum Wanda Nara’nın İcardi’yi aldatarak mağdur etmesinin üzerine sevenleri tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Wanda Nara İcardi’nin evine giderek onu taciz ettiğini söyledi.

İCARDİ WANDA NARA’NIN TACİZİNE MARUZ KALIYOR

Wanda Nara ve İcardi arasında boşanma gerginliği devam ediyor. Bir türlü suların durulmadığı ikili arasında gerginlik hakim. Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı olan Mauro İcardi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda herkesi şok etti. Wanda Nara için ‘2 saat boyunca evimde böyle durup beni taciz etti.’ açıklamasında bulundu. Wanda Nara ise “Avukatlara söyleyerek; gönüllü olarak ona verdiğim evime geldim. Seyahat belgelerimi ve yazlık kıyafetlerimi alıp gidiyorum. Tek başıma gelmemiştim” ifadelerini kullandı.

İkili arasında ne zaman uzlaşmaya varılacağı ise merak ediliyor. İcardi Wanda Nara için “Avukatlarım beni engellese de hakkımda söylenen onca saçmalıktan sonra kendimi kamuoyuna savunmak adına bunu söylemek istiyorum. 2 saat boyunca evimde durup beni taciz etti. Buna ne isim veriyoruz, hangi başlığı koyuyoruz?” paylaşımı yaptı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan paylaşım herkesin Wanda Nara’ya tepki göstermesine neden oldu.

Wanda Nara ve İcardi arasında nasıl bir uzlaşmaya gidileceği ve çocuklarının velayetini nasıl paylaşacakları marka konusu. Olaylı çiftin davası Türkiye’de görülebilir. Bulunulan ülkenin yasalarına göre dava süreçleri devam edecek olan çift için hâkim nasıl bir karar verecek bilinmiyor.