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Gazeteci Cem Küçük'ten 'kılıçlı yemin' yorumu: Teğmenlerin yaptıkları cunta faaliyetidir!
18-11-2024 23:24
| Güncelleme: 18-11-2024 23:57
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninin ardından kılıçla yemin içen teğmenlerin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarını zedelediği için ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu. TGRT Haber canlı yayında Medya Kritik programında konuşan Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MİT'ten bilgi aldığını belirterek tavrını gösterdiğini ifade ederek, "Teğmenlerin yaptığı cunta yapılanmasıdır. Seçilmiş meşru hükümete kılıç çektiler. O teğmenlere gereken yapılmalıdır. Teğmenlerin yaptığı cunta faaliyetidir." dedi.