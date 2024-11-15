Tgrt Haber
DünyaPolitikaSporGündemMedyaKültür - SanatTeknolojiMagazinYaşam
Video Galeri>POLİTİKA>Gazeteci Fatih Atik, Bahçeli ve MHP'nin 'vakit tamamdır' mesajının perde arkasını açıkladı! 

Gazeteci Fatih Atik, Bahçeli ve MHP'nin 'vakit tamamdır' mesajının perde arkasını açıkladı! 

15-11-2024 22:46 | Güncelleme: 15-11-2024 22:55
Kaynak: tgrthaber.com | Editör : Mutluhan Yıldız

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilk kez dün akşam görüşme gerçekleşti. Görüşme sonrası açıklama yapılmazken, MHP'nin resmi hesaplarından 'vakit tamamdır' videosu ve görselleri paylaştı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, MHP'li yetkililerle yaptığı görüşmede bu mesajların ne anlama geldiğini sordu. MHP'li yetkililer, "AK Parti – MHP arasında artık sıkıntı yok. MHP’li yetkililer paylaşımların 'terörle mücadele' için olduğunu söyledi. MHP’nin paylaşımları parti kampanyası için yapıldı." dedi.

Hazırlık maçında Ali Koç'a şok! Tribünler istifaya çağırdı - SPORSPOR
Hazırlık maçında Ali Koç'a şok! Tribünler istifaya çağırdı
Gazeteci Fatih Atik, Bahçeli ve MHP'nin 'vakit tamamdır' mesajının perde arkasını açıkladı!  - POLİTİKAPOLİTİKA
Gazeteci Fatih Atik, Bahçeli ve MHP'nin 'vakit tamamdır' mesajının perde arkasını açıkladı! 
ABD başkanı seçilen Donald Trump, FETÖ'cü Enes Kanter ile selamlaştı! Hain Gülen'in 'manevi oğlu'na sıkı sıkı sarıldı - DÜNYADÜNYA
ABD başkanı seçilen Donald Trump, FETÖ'cü Enes Kanter ile selamlaştı! Hain Gülen'in 'manevi oğlu'na sıkı sıkı sarıldı
Bayraktar Akıncı Elçin 82 ve Laçin 82 ile hedefleri tam isabet vurdu! - TEKNOLOJİTEKNOLOJİ
Bayraktar Akıncı Elçin 82 ve Laçin 82 ile hedefleri tam isabet vurdu!
Böylesi görülmedi: Bu da ucuz altın kuyruğu! - EKONOMİEKONOMİ
Böylesi görülmedi: Bu da ucuz altın kuyruğu!
İsrail ordusu Beyrut'un güneyini vurdu, bir bina yıkıldı - DÜNYADÜNYA
İsrail ordusu Beyrut'un güneyini vurdu, bir bina yıkıldı
Sivas'ta bomba paniği! Ekipler alarma geçti, tren garı boşaltıldı - GÜNDEMGÜNDEM
Sivas'ta bomba paniği! Ekipler alarma geçti, tren garı boşaltıldı
Boğa tek hamlesiyle öldürdü! İşte o ölümcül darbe - DÜNYADÜNYA
Boğa tek hamlesiyle öldürdü! İşte o ölümcül darbe
AK Partililerden Kasım Gülpınar'ın YRP'den aday olmasına tepki yağıyor - POLİTİKAPOLİTİKA
AK Partililerden Kasım Gülpınar'ın YRP'den aday olmasına tepki yağıyor
Kurum: İstanbul'umuz için gece gündüz demeden çalışacağız - POLİTİKAPOLİTİKA
Kurum: İstanbul'umuz için gece gündüz demeden çalışacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupalı Türklerin haklarını sonuna kadar savunacağız - POLİTİKAPOLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupalı Türklerin haklarını sonuna kadar savunacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Murat Kurum arasında dikkat çeken diyalog - POLİTİKAPOLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Murat Kurum arasında dikkat çeken diyalog
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti - POLİTİKAPOLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti