Video Galeri>POLİTİKA>Gazeteci Fatih Atik, Bahçeli ve MHP'nin 'vakit tamamdır' mesajının perde arkasını açıkladı!
Gazeteci Fatih Atik, Bahçeli ve MHP'nin 'vakit tamamdır' mesajının perde arkasını açıkladı!
15-11-2024 22:46
| Güncelleme: 15-11-2024 22:55
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilk kez dün akşam görüşme gerçekleşti. Görüşme sonrası açıklama yapılmazken, MHP'nin resmi hesaplarından 'vakit tamamdır' videosu ve görselleri paylaştı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, MHP'li yetkililerle yaptığı görüşmede bu mesajların ne anlama geldiğini sordu. MHP'li yetkililer, "AK Parti – MHP arasında artık sıkıntı yok. MHP’li yetkililer paylaşımların 'terörle mücadele' için olduğunu söyledi. MHP’nin paylaşımları parti kampanyası için yapıldı." dedi.