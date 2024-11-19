Video Galeri>POLİTİKA>Kamuoyu Araştırmacısı açıkladı! Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışına vatandaş ne diyor?
Kamuoyu Araştırmacısı açıkladı! Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışına vatandaş ne diyor?
19-11-2024 22:35
| Güncelleme: 19-11-2024 22:37
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısı sonrası vatandaşların ne düşündüğü merak edilirken TGRT Haber'de Gündem Özel programına katılan Kamuoyu Araştırmacısı Mehmet Ali Kulat son araştırmalarından anekdot paylaştı. Kulat, "Bu süreç geçmişte olduğu gibi yetki devri gibi bir süreç olmayacak. Belki seçmeli ders şeklinde ya da eğitimdeki bütünlük anlamında şimdilik yasal olarak pek mümkün gözükmese de Kürtçe eğitime girebilir. Bunlar sadece varsayım. Sayın Bahçeli’nin açıklamalarından ve pozitif yaklaşımından hareketle bu sonuçları söylüyorum." dedi.