Cevdet Yılmaz duyurdu: Kamu çalışanlarına destek geliyor

17 May 2024 20:42 - Güncelleme : 17 May 2024 20:51

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tv100 canlı yayınında gündeme ilişkin çarpıcı mesajlar verdi. Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

KAMUDA TASARRUF TEDBİRLERİ

"Bir kurumun araç havuzu olsun, ihtiyaç olanlar oradan olsun. Makam aracı hakkı olmayanlar buradan kullanır. Esas kriter yerli araç kullanılması, tabii ki zorunlu haller dışında. Mesela zırhlı araçlarda yerli üretim yoksa yabancı araç kullanılır. Olabildiğince eski araçlar elden çıkarılsın. Çünkü bunların bakım ve işletme masrafları da çok fazla.

KAMUDA İSTİHDAMA SINIRLAMA HANGİ SEKTÖRLERİ ETKİLEYECEK?

Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil. Emekliler, vefat, istifaların ardından ne kadar sayı varsa ona göre alım yapılır. 5 milyonun üzerinde kamu çalışanı var. Kamu hizmetlerini aksatmayacak bir anlayış içinde belli bir dönem için sınır getirildi. Burada henüz alt unsurlar çalışılmış değil.

KAMU ÇALIŞANLARINA TOPLU TAŞIMA DESTEĞİ GELİYOR

Güvenlik açısından sıkıntılı bölgeyse kontrollü bir yaklaşım olur. Toplu taşıma değil servisler kullanılır. Toplu taşıma imkanı olmayan yerlerde aynı uygulamalar devam edecek. Şu anki devam eden servisler süresi doluncaya kadar devam edecek. Bir taraftan da toplu taşımada kamu çalışanlarına destek sunulacak. Mesela Strateji Bütçe Başkanlığımız bunu yapıyor mesela. Belli sayıda bir toplu taşıma kullanma hakkı veriyor. Çalışanlarımız mali kayba uğramadan bu ihtiyaçlarını karşılamış oluyor."

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