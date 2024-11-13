İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan asgari ücret çıkışı

13 Kasım 2024 11:17 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 11:20

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında 2025 asgari ücretine ilişkin açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu, Temmuz ayında da artırılması koşuluyla yeni asgari ücretin en az 28 bin TL olması gerektiğini söyledi.