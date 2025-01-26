Kemal Deniz Bozkurt halkın parasıyla kendisi için yaptırdı! Ahmet Özer de keyfini sürmüş: Lüks misafirhane artık vatandaşın hizmetinde

26 Ocak 2025 14:38 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 14:54

Esenyurt Belediye'nin eski başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un belediye bütçesinden kendisi için ultra lüks misafirhane yaptırdığı ortaya çıktı. Misafirhaneyi, terör örgütü PKK üyeliğinden tutuklanan Ahmet Özer'in de kullandığını belirlendi. Lüks misafirhane, Başkan Vekili Can Aksoy tarafından halkın kullanımına açıldı.

Son dönemde yaşanan olaylarla birlikte gündemden düşmeyen Esenyurt Belediyesi'nin önceki dönem başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un AK Parti​ döneminde öğrenciler için etüt merkezi olarak tahsis edilen alanı kendisi ve özel konukları için misafirhaneye çevirdiği ortaya çıktı.

BELEDİYE BÜTÇESİNDEN MİLYONLARCA LİRA HARCADI

Sabah Gazetesi'nin haberi göre; Bozkurt, göreve geldiği gibi alanı öğrencilerin elinden almış. Bozkurt daha sonrasında ise bu alanı; İçerisinde suit odaların da bulunduğu 13 oda ve 1 restorandan oluşan ultra lüks bir misafirhane yaptırdı. Saadetdere Termal Tesisi'nin üst katında bulunan misafirhanenin yapımı için belediye bütçesinden milyonlarca lira harcandı.

AHMET ÖZER DE KULLANIYORDU

Lüks konaklama tesisini PKK terör örgütü üyeliğinden tutuklanan Ahmet Özer de misafirleri için kullanıyordu. CHP'li başkanların ayrıca tesiste vatandaşların fizik tedavi için kullandığı spor salonunu yenileterek kendi kullanımına tahsis ettiği öğrenildi.

HALKIN KULLANIMINA AÇTI

Kayyum kararı sonrası göreve gelen Esenyurt​ Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, halkın parasıyla yaptırılan lüks misafirhaneyi ve spor salonunu vatandaşların kullanımına açtı. Aksoy, kısa süreli tadilat çalışmalarının ardından tesisin vatandaşlara konaklamalı olarak hizmet vereceğini söyledi.

(Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy - Sol)