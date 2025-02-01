Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete slogan göndermesi: ‘Bula bula katillerin sloganını buldular’

01 Şubat 2025 16:08 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 16:12

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Manisa İl Kongresi'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Manisa İl Kongresi'nde açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, ''muhalefetin iş bilmezliği bizim referansımız değil'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

AK Parti Büyük Kongresi 23 Şubat'ta olacak. Kongrelerimizi bayram havasında, büyük bir katılımla yaptık.

Kuşatıcı bir yapıya sahibi. AK Parti olarak yıkıcı ve dışlayıcı değil, daima yapıcı olacağız. AK Parti olarak yıkıcı olmayacak bugüne kadar olduğu gibi yine yapıcı olacağız. Gönül köprüleri inşa edeceğiz.

Boş gündemlerle meşgul olamayız. Türkiye yüzyılına ulaşmak için daha fazla çalışacağız.

"BULA BULA KATİLLERİN SLOGANINI BULDULAR"

Gazeteci ve siyasetçi kılıklı uyanıkların sergiledikleri oyunu burada saymıyorum. Trajikomik durumu söylemek isterim; adliye önünde polise karşı attıkları slogan 1971 yılında Ziraat Bankası'nı soyan bir sol terör örgütüne ait. Aramışlar taramışlar, bula bula soyguncuların, katillerin sloganını bulmuşlar. Belediye soyanların sloganına dönüşmüş. Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş. Kırmızı kart gibi bu yeni sloganları da CHP'ye çok yakışmış. Biz olsak bu sloganı onlara tavsiye ederdik.

Son dakika haberinin detayları geliyor...