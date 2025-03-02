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 | Murat Makas

Uzman isim dinç kalmanın sırrını verdi: İşte sahurda sofranızda olması gereken besinler

Ramazan ayında iftar ve sahurda tüketilmesi gereken besinlere ilişkin uzmanlardan uyarı gelmeye devam ediyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Veysel Ciğerli, bol sıvı tüketimi ve proteinli beslenmeye dikkat çekti.

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Uzman isim dinç kalmanın sırrını verdi: İşte sahurda sofranızda olması gereken besinler
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.03.2025
saat ikonu 11:21
|
GÜNCELLEME:
02.03.2025
saat ikonu 12:04

Beslenme ve diyet uzmanları Ramazan ayında sahur ve iftarda dikkat edilmesi gereken noktaları anlatıyor. Özellikle sıvı tüketimi konusunda uyaran uzmanlar protein ağırlıklı beslenme önerisinde bulunuyor. Ramazan’da daha enerjik ve sağlıklı olabilmek için doğru beslenme hem bağışıklık hem de fit kalmak adına çok büyük önem taşıyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Veysel Ciğerli Ramazan ayında vatandaşları dengeli beslenme yöntemleri hakkında bilgi verdi. Yaş, cinsiyet ve günlük fiziksel aktivite oranına göre; kişilerin günlük alması gereken enerji, karbonhidrat, yağ ve protein oranları, her gün olduğu gibi Ramazan ayında da değişmiyor. Uzm. Dyt. Veysel Ciğerli, "Ramazan ayında yeterli ve dengeli beslenmek için et, yumurta, kuru baklagiller, sebze-meyveler, süt ve süt ürünleri ile ekmek-tahıl grubu besinlerden yeterli miktarda tüketilmesi gerekiyor" dedi.

SAHURA DİKKAT!

Bu yıl Ramazan ayında yaklaşık 13 saatlik açlık ve susuzluk halinin yaşanacağını belirten Uzm. Dyt. Veysel Ciğerli, "Oruç tutma süresi, metabolizmanın yavaşlamasına neden olur. Bunun sonucunda, iftarda fazla yemek, aşırı kalori almaya dolayısıyla da vücutta yağ depolanmasına yol açar. Bu durumda da kilo almak kaçınılmaz olur. Ramazan ayında, şüphesiz en sevilen öğün iftardır fakat en önemli öğün sahurdur. Oruç tutanların mutlaka imsak vaktine yakın bir zamanda sahur yapması, sağlığın korunması için önemlidir. Sahur yapmadan tutulan oruç; bitkinlik, sinirlilik, baş dönmesi ve aşırı susama gibi sorunlara yol açar" diye konuştu.

PROTEİN AĞIRLIKLI BESLENME SONRASI 4 BARDAK SU

Sahurda protein ağırlıklı beslenmek gerektiğini vurgulayan Uzm. Dyt. Veysel Ciğerli, şu bilgileri verdi;

"Protein içeriği yüksek besinlerin tok tutucu özelliği vardır. Yumurta, süt, peynir, ceviz, az tuzlu zeytin ile birlikte hafif bir öğün tercih edilmeli veya çorba ile sebze yemekleri tüketilmelidir. Vücut direncini artırmak ve vücuda yeterli miktarda vitamin ve mineral alınmasını sağlamak için sebze ve meyveler sık tüketilmelidir. Beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmek, daha uzun süre tok kalmayı sağlayacaktır. Sahur vakti, en az 4 bardak su tüketilmelidir. Sahurda aşırı yağlı, tuzlu, şekerli ve unlu gıdalardan uzak durulmalıdır."

İFTARDA HIZLI YEMEYİN

Ramazanın, yemek kültürü açısından en bilinen özelliğinin sofralardaki çeşitlik olduğunu söyleyen Uzm. Dyt. Veysel Ciğerli, iftar için önerilerini şöyle aktardı:

"Uzun süre açlık durumundan dolayı, iftar saatinde kan şekeri çok düşük seviyede olduğundan aşırı yemek tüketme isteği doğmaktadır. Yapılan hatalardan biri; hızlı ve aşırı yemek tüketmektir. İftara peynir, domates, zeytin gibi kahvaltılıklar veya çorba gibi hafif yemeklerle başlanması, 15 dakika sonra az yağlı et yemeği veya sebze yemeği ile devam edilmesi uygundur. Beyaz ekmek, pirinç pilavı glisemik indeksi yüksek olan besinler yerine bulgur pilavı, tam tahıllı ekmek, kepekli makarna gibi posa yönünden zengin besinler tercih edilmelidir. Bu besinlerin yanında mutlaka protein ve kalsiyumdan zengin olan yoğurt veya ayran tüketilmelidir."

AŞIRI YAĞLI VE TUZLU BESİNLER TÜKETMEYİN

İftar ve sahur arasındaki sürede beslenmeye önem vermenin, oruç tutulan saatlerde daha rahat olmayı sağladığını ifade eden Uzm. Dyt. Veysel Ciğerli, "Bu nedenle aşırı yağlı ve tuzlu besinler kesinlikle tüketilmemelidir. Bu besinler gün içinde daha çok susamaya ve su tüketilemedi için ödem ve yüksek tansiyon gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Karbonhidrat açısından zengin hamur tatlıları, kurabiyeler, yağlı hamur işleri ve kızartmalar boş enerji alınmasına ve kısa sürede acıkmaya neden olur" dedi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Oruç tutarken hangi dua okunur?
Şu dua okunabilir: “Allahümme leke sumtü ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü, fe tekabbel minnâ. İnneke entes-semiül âlim.”
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