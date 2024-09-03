Bu ilacı kullanan bir deri bir kemik kalıyor: Ozempic, Türkiye'de ikinci el satış sitelerine düştü! Fiyatı şoke etti

03 Eylül 2024 10:40 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 10:42

Tip 2 diyabetin tedavisinde kullanılan lisanslı bir reçete ilacı dünya starlarının kullanmasıyla bir anda patladı. Enjekte edilebilir ilacın obezite tedavisinde de kullanılması talepleri iyice arttırmış durumda.

DÜNYA YILDIZLARI BU İLAÇLA KİLO VERDİ

Kylie Jenner, Lan Del Rey gibi ünlü yıldızların zayıflamak için kullandıkları Ozempic isimli ilacı eczanelerde bulmak imkansız hale geldi. Yurt dışında peynir ekmek gibi satılan ilaca ihtiyacı olan şeker hastaları ise oldukça zor durumda. Ayrıca kullananlar ilacın yan etkisi olarak yüzde yaşlanma belirtileri görüldüğünü kaydetti.

TÜRKİYE'DE HENÜZ SATIŞI YOK AMA...

ABD'deki raf fiyatı 890 dolar olan (yaklaşık 30 bin lira) olan ila. henüz Türkiye'ye gelmese de yasadışı yollardan satışı yapılıyor.

17 BİN LİRAYA SATIYORLAR

İkinci el satış yapılan bir uygulamada ilacın satışının yapıldığı görüldü. Kullanıcılar 17 bin liraya sattığı ilaçlarla binlerce insanın sağlığını tehlikeye atıyor.

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