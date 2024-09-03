Bu ilacı kullanan bir deri bir kemik kalıyor: Ozempic, Türkiye'de ikinci el satış sitelerine düştü! Fiyatı şoke etti
Tip 2 diyabet hastaları ve obezite tedavilerinde kullanılan Ozempic isimli ilaç dünya çapında yok satıyor. Dünyaca ünlü yıldızların zayıflamak için kullandıkları ilaca talep son dönemde oldukça artmış durumda. Bulmanın neredeyse imkansız hale geldiği ilaç Türkiye'ye henüz gelmese de yasadışı yollardan satışı yapılıyor. Bir ikinci el sitesinde satışı yapılan ilacın fiyatı görenleri şaşkına çevirdi. İşte zayıflama ilacı olarak da bilinen Ozempic hakkında bilinmeyenler...
Tip 2 diyabetin tedavisinde kullanılan lisanslı bir reçete ilacı dünya starlarının kullanmasıyla bir anda patladı. Enjekte edilebilir ilacın obezite tedavisinde de kullanılması talepleri iyice arttırmış durumda.
DÜNYA YILDIZLARI BU İLAÇLA KİLO VERDİ
Kylie Jenner, Lan Del Rey gibi ünlü yıldızların zayıflamak için kullandıkları Ozempic isimli ilacı eczanelerde bulmak imkansız hale geldi. Yurt dışında peynir ekmek gibi satılan ilaca ihtiyacı olan şeker hastaları ise oldukça zor durumda. Ayrıca kullananlar ilacın yan etkisi olarak yüzde yaşlanma belirtileri görüldüğünü kaydetti.
TÜRKİYE'DE HENÜZ SATIŞI YOK AMA...
ABD'deki raf fiyatı 890 dolar olan (yaklaşık 30 bin lira) olan ila. henüz Türkiye'ye gelmese de yasadışı yollardan satışı yapılıyor.
17 BİN LİRAYA SATIYORLAR
İkinci el satış yapılan bir uygulamada ilacın satışının yapıldığı görüldü. Kullanıcılar 17 bin liraya sattığı ilaçlarla binlerce insanın sağlığını tehlikeye atıyor.